«Норильский никель» и «Прогресс» одержали победы в ЧР по мини-футболу
В чемпионате России по
мини-футболу среди команд Суперлиги завершились вторые матчи второго тура соревнований.
«Норильский никель» на выезде одержал волевую победу над «Политехом» со счётом 8:4. Дубли у гостей оформили Константин Чащин и Николай Канивец.
«Прогресс» из Глазова вновь переиграл на выезде «Ухту», на сей раз со счётом 3:2. Победный гол забил Дмитрий Будин, оформивший дубль в матче.
«Политех» (Санкт-Петербург) — «Норильский никель» (Норильск) — 4:8 (4:3)
Голы: Потехин, 3, Сергеев, 5 (а/г), Нишнианидзе, 12, Заболонков, 24 — Канивец, 3, 47, Сучилин, 24, Чащин, 25, 48, Гибадуллин, 33, Потехин, 38 (а/г), Фукин, 43.
«Ухта» — «Прогресс» (Глазов) — 2:3 (0:0).
Голы: Букин, 39 (а/г), Шевчук, 43 — Гуляйкин, 44, Будин, 49, 50.
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