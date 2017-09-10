«Норильский никель» и «Прогресс» одержали победы в ЧР по мини-футболу

«Норильский никель» на выезде одержал волевую победу над «Политехом» со счётом 8:4. Дубли у гостей оформили Константин Чащин и Николай Канивец.

«Прогресс» из Глазова вновь переиграл на выезде «Ухту», на сей раз со счётом 3:2. Победный гол забил Дмитрий Будин, оформивший дубль в матче.

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«Политех» (Санкт-Петербург) — «Норильский никель» (Норильск) — 4:8 (4:3)

Голы: Потехин, 3, Сергеев, 5 (а/г), Нишнианидзе, 12, Заболонков, 24 — Канивец, 3, 47, Сучилин, 24, Чащин, 25, 48, Гибадуллин, 33, Потехин, 38 (а/г), Фукин, 43.

«Ухта» — «Прогресс» (Глазов) — 2:3 (0:0).

Голы: Букин, 39 (а/г), Шевчук, 43 — Гуляйкин, 44, Будин, 49, 50.