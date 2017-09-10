«Прогресс» победил «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ухте, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Прогресса». У победителей дубль оформил Дмитрий Будин (49-я и 50-я минуты), еще один мяч забил Денис Гуляйкин (44). У хозяев отличился Никита Шевчук (43), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Прогресса» Роман Букин (39).

Результаты других матчей дня:

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:3,

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Автодор» (Смоленск) — 1:0,

«Политех» (Санкт-Петербург) — «Норильский Никель» (Норильск) — 4:8.