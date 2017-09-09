Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с чемпионами мира

Игра завершилась с редким счетом 0:0. При этом за десять секунд до конца матча в ворота Казахстана был назначен свободный удар за шесть фолов, но Игиту выручила штанга.

Это была вторая встреча Казахстана с Аргентиной. В сентябре 2016 года аргентинцы со счетом 1:0 победили на групповом этапе, а затем выиграли золотые медали чемпионата мира.

Международный турнир с участием Казахстана, Таиланда, Аргентины и Мозамбика проходит с 9 по 12 сентября. Команды проведут по три матча. Действующим победителем соревнования является Казахстан.

В следующем матче сборная Казахстана завтра, 10 сентября, встретится с Таиландом.

Отметим, что матч против Аргентины стал для сборной Казахстана первым после возвращения Какау на пост главного тренера. Под руководством бразильского специалиста команды впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы, где завоевала бронзовые медали, а затем приняла участие в чемпионате мира.