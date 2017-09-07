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7 сентября 2017, 16:36 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Казахстан будет во второй корзине при жеребьевке на ЕВРО-2018

В жеребьевке финального турнира, который пройдет с 30 января по 10 февраля на «Арена Стожице» в Любляне, примут участие 12 команд.

Восемь из них уже известны, а еще четыре определятся по итогам намеченных на 12 и 26 сентября стыковых матчей.

Жеребьевка финальной стадии футзального ЕВРО-2018 состоится 29 сентября в Люблянском граде.

Процедура жеребьевки

Команды будут распределены по группам следующим образом: хозяйка Словения (автоматически попадет в группу А), действующий чемпион Испания, а также две команды с лучшим коэффициентом в рейтинге займут первые позиции в своих группах.

На вторые позиции будут определены команды из второй корзины, в которую попали следующие четыре по рейтингу сборные. Оставшиеся участники попали в корзину 3.

Первая позиция в группе А: Словения (хозяева);
Корзина 1: Испания (чемпион), Россия, Португалия;
Корзина 2: Италия, Украина, Азербайджан, Казахстан;
Корзина 3: четыре победителя стыковых матчей (Румыния/Грузия, Венгрия/Польша, Чехия/Сербия, Франция/Хорватия).

Согласно решению рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, сборные России и Украины будет разведены при жеребьевке по разным группам, при этом они не будут играть в один день. Таким образом, если Россия попадет в группу В, Украина (если она окажется в группе А или В), будет перемещена в группу С. Если Россия попадет в группу С или D, Украина (если окажется в группах С или D), будет перемещена в группу А или В. В случае возникновения других ограничений, о них будет объявлено перед жеребьевкой.

Команды в ходе жеребьевки будут разбиты на четыре группы, по две лучшие выйдут в четвертьфинал.

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