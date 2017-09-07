МФК «Дина» допущен до участия в чемпионате России по мини-футболу
МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Мини-футбольный клуб «Дина» прошел лицензирование и допущен до участия в чемпионате России этого сезона. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
Ранее «Дина» не смогла пройти лицензирование
«Дина» допущена и Российским футбольным союзом, и Ассоциацией
«У “Дины” есть сложности и вопросы в финансировании, но принято решение, что они будут решаться в течение сезона. Наша задача была сохранить клуб, чтобы он участвовал в чемпионате страны», — добавил собеседник ТАСС.
«Дина» является девятикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка страны. В 2017 году московский клуб завоевал национальный Кубок спустя 18 лет.
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