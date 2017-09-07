МФК «Дина» допущен до участия в чемпионате России по мини-футболу

Ранее «Дина» не смогла пройти лицензирование из-за финансовых проблем. В связи с этим матчи первого тура чемпионата России по мини-футболу с сыктывкарской «Новой генерацией» были перенесены на январь.

«Дина» допущена и Российским футбольным союзом, и Ассоциацией мини-футбола России, она примет участие во втором туре чемпионата страны в матче с КПРФ. Это произошло после решения апелляционного комитета, разрешения комитета по лицензированию, заявочной кампании, которую провела ассоциация, — сказал Алиев.

«У “Дины” есть сложности и вопросы в финансировании, но принято решение, что они будут решаться в течение сезона. Наша задача была сохранить клуб, чтобы он участвовал в чемпионате страны», — добавил собеседник ТАСС.

«Дина» является девятикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка страны. В 2017 году московский клуб завоевал национальный Кубок спустя 18 лет.