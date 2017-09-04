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ВОПРЕКИ КРИЗИСУ

— Напомните о рождении самой идеи всероссийской мини-футбольной организации.

— АМФР стала преемницей созданного в 1989 году в рамках Федерации футбола СССР комитета по мини-футболу, который я возглавлял, — говорит Андреев. — Растущая популярность мини-футбола потребовала после распада Союза учреждения в России нового органа. Главными инициаторами создания АМФР стали журналист Олег Иванов, футбольный арбитр Виктор Филиппов, один из руководителей Московской федерации футбола Владимир Неборонов, спортивный организатор Анатолий Носов и ряд других людей. Мне же вновь доверили руководить отечественным футзалом.

— Вы возглавляли АМФР на протяжении двух десятков лет и сегодня остаетесь в ее руководстве. Можно ли как-то охарактеризовать основные этапы развития российского футзала?

— Этапом становления этой модификации футбола стали 90-е годы прошлого века, когда были организованы высшая и первая лиги чемпионата России, розыгрыш национального Кубка, переход клубов на профессиональные рельсы, всероссийские юношеские соревнования, открытие в регионах отделений АМФР. Появились сильные клубы, возглавляемые умелыми организаторами Сергеем Козловым, Петром Яшкариным, Григорием Ивановым, Григорием Поляковым. А сборная сразу проявила себя на международной арене благодаря плеяде блестящих мастеров — Константину Еременко, Фаилю Миргалимову, Алексею Степанову, Борису Чухлову, Михаилу Кощееву, Алексею Киселеву, Аркадию Белому, Темуру Алекберову. Этот этап стал базовым в развитии новой дисциплины футбола, заложившим крепкие основы для дальнейшего роста.

— А первое десятилетие ХХI века стало этапом интенсивного развития российского футзала?

— Создание дублирующих составов клубов высшей лиги, расширение структуры юношеских соревнований, привлечение в ведущие команды первоклассных легионеров дало заметный толчок росту мастерства отечественных талантов, как, например, Константина Душкевича, Алексея Фукина, Сергея Сергеева, Владислава Щучко, Константина Маевского, Владислава Шаяхметова. Учреждение некоммерческого автономного партнерства «Суперлига мини-футбола», на которое было возложено оперативное управление чемпионатом страны, осуществление ставших самыми популярными среди учащейся молодежи проектов «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы», первые старты российских клубов в Кубке УЕФА подняли наш футзал на новую ступень.

— Период с 2010 года, наверное, можно назвать временем реализации новых возможностей российского футзала?

— Несмотря на кризисные явления в экономике, АМФР удалось не только удержать достигнутые позиции, но и продвинуться вперед. Стабильность успехов сборных России, расширение их структуры, развитие женского направления, учреждение новых массовых соревнований и такого престижного турнира, как Кубок Еременко или турнира «9 мая», усиление работы со спонсорами — главные вехи работы АМФР в этот период. И все это благодаря упорству и последовательности занявшего в 2011 году пост президента АМФР Эмиля Алиева, продолжившего традиции нашего мини-футбола. АМФР всегда оставалась главной движущей силой отечественного футзала, его эффективным организатором.

МИНИ СТАЛ БОЛЕЕ ЗРЕЛИЩНЫМ

— Почему на заре российского футзала вы совмещали должности президента АМФР и главного тренера сборной?

— В то время специалистов новой дисциплины футбола в стране не хватало, к тому же тренеру национальной команды приходилось решать множество организационных проблем. В совмещении я нашел поддержку как руководства РФС, так и большинства мини-футбольных клубов. И это дало результат. В 1994 году студенческая сборная России стала чемпионом мира, а национальная спустя два года взяла серебро европейского первенства и бронзу первенства планеты.

Сегодня на качественно новом витке развития российского футзала такое совмещение трудно себе представить. Но тогда, по оценке РФС и многих специалистов, это было правильное решение.

— Сегодня вы по-прежнему куратор сборных России, возглавляете тренерский совет, активно занимаетесь научно-методическими разработками. Насколько изменился футзал в сравнении с его стартовым периодом?

— Мини-футбол сильно преобразился, стал более динамичным, атлетичным, зрелищным. Были модернизированы правила игры. Сегодня разрешены подкаты и толчки в борьбе за мяч, введен 10-метровый удар за пять фолов и так далее. Примечательно, что ряд изменений принят по инициативе судейского комитета АМФР. А как возросла техническая оснащенность футболистов! Уже трудно представить себе команду суперлиги, игроки которой не владели бы разнообразными ударами по воротам, скоростным дриблингом, оригинальными финтами, неожиданными розыгрышами стандартных положений.

И если раньше в Европе доминировали сборные Испании, Италии и России, то сегодня Казахстан, Хорватия, Сербия, Украина, Словения дышат в спину традиционным лидерам. Подтянулись и Чехия, Венгрия, Голландия, Словакия.

СБОРНАЯ ИДЕТ К СВОЕЙ ЦЕЛИ — ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И ЕВРОПЫ

— Что можно сказать о перспективах нашей женской сборной в преддверии первого чемпионата Европы 2019 года?

— Команда получила значительный опыт выступлений в крупнейших турнирах, обрел уверенность в своих силах ее тренер Евгений Кузьмин. В составе сборной есть игроки высокого международного уровня — Мария Филисова, Виктория Афанасова, Анастасия Иванова, Татьяна Коржова, Александра Самородова, Татьяна Кулешова. Главные конкурентки наших девушек на континенте — испанки, португалки, итальянки, которых они не раз побеждали.

— Серебряные медали мужской сборной России на трех последних чемпионатах Европы и чемпионате мира-2016 подтверждают ее высокую репутацию в мире. Почему наша команда все время чуть-чуть не добиралась до золота?

— Россияне последовательно идут к цели. Сборная обладает стабильным составом, в который вливается молодежь, растущим в профессиональном плане тренерским составом под руководством Сергея Скоровича. Но и соперники не дремлют. Делают выводы из последних неудач бразильцы, испанцы, итальянцы, растут амбиции сборных Португалии, Казахстана, Хорватии, Сербии, Азербайджана, а класс аргентинцев позволил им впервые выиграть титул чемпионов мира.

Многие из наших соперников имеют и более высокое финансовое обеспечение. Не стоит сбрасывать со счетов и проблему судейства. Долгое время рычаги этого важного инструмента международных соревнований находятся в руках испанцев, которые и правят бал.

К тому же нерациональна система, когда ведущие сборные сталкиваются уже на предварительных этапах крупнейших турниров. И все же мы остаемся оптимистами, ставим перед сборной самые высокие задачи.

— В прошедшие годы руководителям АМФР приходилось быть на переднем крае решения актуальных проблем футзала на международной арене. Насколько успешны ваши усилия?

— Будучи членами комитетов по футзалу ФИФА и УЕФА, я и мои коллеги сталкивались с консерватизмом чиновников этих организаций. И все же в содружестве со специалистами из Италии, Испании, Чехии удавалось преодолеть многие препятствия. Благодаря во многом нашим усилиям были учреждены чемпионат Европы для сборных, Кубок УЕФА для клубов, проведен чемпионат континента для молодежных команд, курсы тренеров по мини-футболу ФИФА. К сожалению, мой уход из этих комитетов не был восполнен. Лишь в 2015 году в состав комитета УЕФА вошел Эмиль Алиев. Благодаря во многом его энергии было, наконец, запланировано проведение чемпионата Европы для юношей до 19 лет и национальных женских сборных.

— За 25 лет существования АМФР сменилось несколько руководителей РФС. Как складывались отношения с ними?

— Они всегда были деловыми. Каждый из руководителей РФС старался внести посильный вклад в развитие футзала. Вячеслав Колосков оказывал существенную поддержку АМФР на стартовом этапе. Сергей Фурсенко рассматривал футзал как важную сферу отечественного футбола. Николай Толстых принимал активное участие в решении возникавших в мини-футболе проблем. Однако особая роль в этом плане принадлежит Виталию Мутко. Это при его содействии футзал набрал современную силу и мощь.

— Какова, на ваш взгляд, основная причина трансформации АМФР в ведущую организацию РФС? Что в первую очередь способствовало такому прогрессу?

— Основной фактор — то, что с момента своего учреждения АМФР стала в составе РФС автономной организацией. Это дало нам возможность максимально проявлять творческую инициативу, самостоятельно решать многие актуальные проблемы развития зального футбола. В этом видится и залог дальнейшего прогресса этой популярной дисциплины футбола в России.