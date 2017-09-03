«Синара» и «Прогресс» одержали вторые победы на старте ЧР по мини-футболу
«Синара» из Екатеринбурга во втором матче первого тура российской
мини-футбольной Суперлиги обыграла «Норильский никель» со счётом 7:3.
В первой встрече хозяева оказались сильнее 6:0.
«Прогресс» из Глазова нанёс второе кряду поражение «Политеху» — 7:1. В первой встрече команда из
Первый тур. Второй матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 7:3 (1:1)
Голы: Абрамов, 10 (1:0); Чащин, 25 (1:1); Шистеров, 34 (2:1); Аширов, 37 (3:1); Абрамов, 38 (4:1); Шистеров, 43 (5:1); Абрамов, 46 (6:1); Сергеев, 49 (6:2); Сытин, 50 (6:3); Усов, 50 (7:3).
«Политех» (Санкт-Петербург) — «Прогресс» (Глазов) — 1:7 (0:3)
Голы: Серый, 4 (0:1); Гуляйкин, 17 (0:2); Будин, 25 (0:3); Будин, 28 (0:4); Дяк, 35 (1:4); Асланян, 39 (1:5); Будин, 39 (1:6); Овсянников, 50 (1:7).
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