«Аят» выиграл международный турнир
В Рудном завершился международный турнир по футзалу, Кубок Акима, посвященный 60-летию основания города, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Кроме хозяев площадки, рудненского «Аята» в турнире также принимали участия три представителя высшей лиги России — «Новый Уренгой», БЛиК из Нефтеюганска и «Сигма» из Копейска.
Результаты 3-го тура:
«Аят» — «Сигма» 3:3
БЛиК — «Новый Уренгой» 8:0
Итоговая таблица:
1."Аят (Рудный, Казахстан) — 7 очков (3 игры);
2. БЛиК (Нефтеюганск, Россия) — 6 (3);
3. «Новый Уренгой» (Россия) — 3 (3);
4. «Сигма» (Копейск, Россия) — 1 (3).
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