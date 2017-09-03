«Аят» выиграл международный турнир

Кроме хозяев площадки, рудненского «Аята» в турнире также принимали участия три представителя высшей лиги России — «Новый Уренгой», БЛиК из Нефтеюганска и «Сигма» из Копейска.



Результаты 3-го тура:

«Аят» — «Сигма» 3:3

БЛиК — «Новый Уренгой» 8:0



Итоговая таблица:

1."Аят (Рудный, Казахстан) — 7 очков (3 игры);

2. БЛиК (Нефтеюганск, Россия) — 6 (3);

3. «Новый Уренгой» (Россия) — 3 (3);

4. «Сигма» (Копейск, Россия) — 1 (3).