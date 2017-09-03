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3 сентября 2017, 13:39 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

МФК «Газпром-Югра» одолел КПРФ во втором матче первого тура Суперлиги

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» одержал вторую победу над московским КПРФ в первом туре российской Суперлиги со счётом 4:3.

Накануне югорский оказался сильнее со счётом 6:5.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Первый тур. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва) — 4:3 (2:0)

Голы: Шаяхметов, 18 (1:0); Чишкала, 21 (2:0); Волынюк, 39 (3:0); Чишкала, 40 (4:0); Асадов, 46 (4:1); Кайо, 47 (4:2, в свои ворота); Асадов, 50 (4:3).

Во втором туре «Газпром-Югра» сыграет со смоленским «Автодором», КПРФ — с московской «Диной».
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