Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/30877257/
2 сентября 2017, 15:54 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Синара» разгромила «Норильский никель» на старте ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» в первом матче первого тура чемпионата России по мини-футболу разгромила «Норильский никель» со счётом 6:0.

Дубль в активе Андрея Бастрикова. Завтра, 3 сентября, команды сыграют вновь.

Во втором туре «Синара» сыграет с «Сибиряком», а «Норильский никель» встретится с «Политехом».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Первый тур. Первый матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 6:0 (2:0)
голы: Шистеров, 6 (1:0), Абрамов, 22 (2:0), Бастриков, 29 (3:0), Прудников, 45 (4:0), Бастриков, 49 (5:0), Путилов, 50 (6:0).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп