«Синара» разгромила «Норильский никель» на старте ЧР по мини-футболу
Екатеринбургская «Синара» в первом матче первого тура чемпионата России по
мини-футболу разгромила «Норильский никель» со счётом 6:0.
Дубль в активе Андрея Бастрикова. Завтра, 3 сентября, команды сыграют вновь.
Во втором туре «Синара» сыграет с «Сибиряком», а «Норильский никель» встретится с «Политехом».
Первый тур. Первый матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 6:0 (2:0)
голы: Шистеров, 6 (1:0), Абрамов, 22 (2:0), Бастриков, 29 (3:0), Прудников, 45 (4:0), Бастриков, 49 (5:0), Путилов, 50 (6:0).
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