Матчем в Гродно откроется 26-й чемпионат Беларуси по мини-футболу

Первый поединок начнется в 13.00 в Гродно, где местный клуб «УВД-Динамо» примет гостей из оршанского «Витэна». Через час на площадку лидского спорткомплекса «Олимпия» выйдет бронзовый призер прошлого национального первенства «Лидсельмаш» и самый титулованный клуб Беларуси минский «Дорожник». На старте нынешнего сезона «Дорожник», который в прошлом сезоне выиграл Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, одолев чемпиона Беларуси «Столицу» в серии послематчевых пенальти.

Действующий чемпион «Столица» в первом туре нового первенства встретится на площадке минского дворца спорта «Уручье» с гомельским «БЧ». Другой гомельский клуб обладатель серебряных наград ВРЗ на своей арене сыграет с соседями из АК «Южный».

В других матчах этого тура встречаются: «Аматар» (Брест) — «Гранит» (Микашевичи), «Охрана-Динамо» (Минск) — «Светлогорск», «Форте» (Могилев) — «Борисов-900», «Щучин» — «Динамо-БНТУ» (Минск).

Среди участников 26-го первенства нет одного из сильнейших клубов страны 3-кратного чемпиона минского МАПИДа, который прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Нынешнее первенство пройдет по традиционной схеме — сначала команды проведут двухкруговой турнир, сыграв друг с другом дома и в гостях. После этого восьмерка лучших продолжит борьбу за награды в матчах плей-офф.

В прошлом году обладателем золотых медалей стала «Столица», одолевшая в финальной серии ВРЗ. В борьбе за бронзу «Лидсельмаш» одолел МАПИД. Минский «Дорожник» 6 раз становился чемпионом страны, по 3 чемпионских титула у МАПИДа, «Лидсельмаша» и «Витэна».