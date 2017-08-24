«Спартак» и ЦСКА хотят создать турниры по мини-футболу с участием «Динамо» и «Дины»
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Руководство московских мини- футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА планируют создать серию турниров с участием «Динамо» и «Дины». Об этом рассказал генеральный директор МФК ЦСКА Олег Табунов, слова которого приводятся в
пресс-релизе «Спартака».
В субботу «Спартак» и ЦСКА проведут Кубок вызова, который пройдет на домашней арене
«Во всех видах спорта матчи с участием “Спартака” и ЦСКА вызывают небывалый ажиотаж, и я очень рад, что такая встреча, наконец, пройдет и в
Кубок вызова является матчем в рамках предсезонной подготовки обеих команд. «Спартак» выступает в высшей лиги чемпионата России, ЦСКА — в чемпионате Москвы. «Динамо» и «Дина» были финалистами суперлиги прошлого сезона — победу одержало «Динамо», которое
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