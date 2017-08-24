«Спартак» и ЦСКА хотят создать турниры по мини-футболу с участием «Динамо» и «Дины»

В субботу «Спартак» и ЦСКА проведут Кубок вызова, который пройдет на домашней арене красно-белых в ДС «Триумф» в Люберцах. Начало игры в 16:00 мск.

«Во всех видах спорта матчи с участием “Спартака” и ЦСКА вызывают небывалый ажиотаж, и я очень рад, что такая встреча, наконец, пройдет и в мини-футболе. Вместе с руководством “Спартака” мы планируем создать серию турниров, куда обязательно пригласим “Динамо” и “Дину”. Такие встречи просто необходимы мини-футболу», — сказал Табунов.