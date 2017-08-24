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https://sport.mail.ru/news/mini-football/30781543/
24 августа 2017, 12:00 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

«Спартак» и ЦСКА хотят создать турниры по мини-футболу с участием «Динамо» и «Дины»

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Руководство московских мини- футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА планируют создать серию турниров с участием «Динамо» и «Дины». Об этом рассказал генеральный директор МФК ЦСКА Олег Табунов, слова которого приводятся в пресс-релизе «Спартака».

В субботу «Спартак» и ЦСКА проведут Кубок вызова, который пройдет на домашней арене красно-белых в ДС «Триумф» в Люберцах. Начало игры в 16:00 мск.

«Во всех видах спорта матчи с участием “Спартака” и ЦСКА вызывают небывалый ажиотаж, и я очень рад, что такая встреча, наконец, пройдет и в мини-футболе. Вместе с руководством “Спартака” мы планируем создать серию турниров, куда обязательно пригласим “Динамо” и “Дину”. Такие встречи просто необходимы мини-футболу», — сказал Табунов.

Кубок вызова является матчем в рамках предсезонной подготовки обеих команд. «Спартак» выступает в высшей лиги чемпионата России, ЦСКА — в чемпионате Москвы. «Динамо» и «Дина» были финалистами суперлиги прошлого сезона — победу одержало «Динамо», которое из-за финансовых проблем с предстоящего сезона будет выступать в высшей лиге.
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