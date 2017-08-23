Польский «Рекорд» разгромил североирландский «Белфаст Юнайтед» со счетом 20:3
Сегодня стартовал новый сезон футзального Кубка УЕФА.
В первом матче турнира играли представители группы G, «Рекорд», представляющий Польшу и североирландский «Белфаст Юнайтед». Хозяева не отличились особой гостеприимностью, забив в ворота гостей двадцать голов, на что соперники смогли ответить только тремя успешными взятиями ворот.
«Рекорд» — «Белфаст Юнайтед» 20:3
Голы: Сейдлер 1:18, 1:14, 8:01, А. Бондарь 3:59, 3:48, 10:28, Сурмиак 8:32, 14:54, Марек 10:18, 10:03, 36:46, Будняк 11:46, 23:10, 30:27, Кубик 16:58, Гасьор 22:36, Биль 26:49, Яновски 27:49, Франц 38:23, 39:59, — Лалор 2:06, Гленхолмс 24:18, Миллар 32:51 (П).
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