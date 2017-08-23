Польский «Рекорд» разгромил североирландский «Белфаст Юнайтед» со счетом 20:3

С сезона-2017/18 Кубок УЕФА по футзалу ждет расширение, а в следующей кампании турнир будет преобразован в Лигу чемпионов. Чемпион Казахстана «Кайрат» свой путь в нынешнем еврокубковом сезоне начнет с основного раунда и, судя по всему, пройдет этот отборочный этап безболезненно. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.