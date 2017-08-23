Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/30772286/
23 августа 2017, 15:29 | Футбол: Мини-футбол | Prosports.kz

Польский «Рекорд» разгромил североирландский «Белфаст Юнайтед» со счетом 20:3

Сегодня стартовал новый сезон футзального Кубка УЕФА.

В первом матче турнира играли представители группы G, «Рекорд», представляющий Польшу и североирландский «Белфаст Юнайтед». Хозяева не отличились особой гостеприимностью, забив в ворота гостей двадцать голов, на что соперники смогли ответить только тремя успешными взятиями ворот.

«Рекорд» — «Белфаст Юнайтед» 20:3

Голы: Сейдлер 1:18, 1:14, 8:01, А. Бондарь 3:59, 3:48, 10:28, Сурмиак 8:32, 14:54, Марек 10:18, 10:03, 36:46, Будняк 11:46, 23:10, 30:27, Кубик 16:58, Гасьор 22:36, Биль 26:49, Яновски 27:49, Франц 38:23, 39:59, — Лалор 2:06, Гленхолмс 24:18, Миллар 32:51 (П).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Все путем, или почему основной раунд Кубка УЕФА не станет проблемным для «Кайрата»

Все путем, или почему основной раунд Кубка УЕФА не станет проблемным для «Кайрата»

С сезона-2017/18 Кубок УЕФА по футзалу ждет расширение, а в следующей кампании турнир будет преобразован в Лигу чемпионов. Чемпион Казахстана «Кайрат» свой путь в нынешнем еврокубковом сезоне начнет с основного раунда и, судя по всему, пройдет этот отборочный этап безболезненно. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»