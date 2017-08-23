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23 августа 2017, 12:44 | Футбол: Мини-футбол | Prosports.kz

МФК «Тулпар» будет ликвидирован

Один из флагманов отечественного футзала окончательно прекращает свое существование.

Один из флагманов отечественного <span class=error>футзала</span> окончательно прекращает свое существование. Увеличить
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Спортивный клуб в Темиртау и мини-футбольный клуб «Тулпар» будут ликвидированы в ближайшее время, сообщает МИА «Казинформ». Эти объекты государству не удалось продать на торгах.

Как сообщил в региональной службе коммуникаций в Караганде на брифинге руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков, трижды эти объекты выставлялись на торги, но наблюдается отсутствие спроса."Мини-футбольный клуб «Тулпар» не удалось продать с третьих торгов. Будет ликвидация.

Коммунальное государственное предприятие «Спортивный клуб “Темиртау” тоже не продано на третьих торгах, тоже будет ликвидация. АО “Региональный центр государственно-частного партнерства Карагандинской области” ликвидируем по решению областного акимата, его тоже не продали», — сказал Мурат Кадеков.

Ликвидация означает полное завершение деятельности. На содержание этих объектов государство больше не будет выделять деньги. Документы о ликвидации будут зарегистрированы в органах юстиции и сняты с учета. Имущество будет инвентаризовано, после чего часть компьютеров, мебели, служебных автомобилей будут либо списаны как вышедшие из эксплуатации, либо реализованы с дальнейшим обращением денег в бюджет.

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