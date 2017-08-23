МФК «Тулпар» будет ликвидирован
Один из флагманов отечественного футзала окончательно прекращает свое существование.
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Видимо, что-то случилось...
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Спортивный клуб в Темиртау и
Как сообщил в региональной службе коммуникаций в Караганде на брифинге руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков, трижды эти объекты выставлялись на торги, но наблюдается отсутствие спроса."
Коммунальное государственное предприятие «Спортивный клуб “Темиртау” тоже не продано на третьих торгах, тоже будет ликвидация. АО “Региональный центр
Ликвидация означает полное завершение деятельности. На содержание этих объектов государство больше не будет выделять деньги. Документы о ликвидации будут зарегистрированы в органах юстиции и сняты с учета. Имущество будет инвентаризовано, после чего часть компьютеров, мебели, служебных автомобилей будут либо списаны как вышедшие из эксплуатации, либо реализованы с дальнейшим обращением денег в бюджет.
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