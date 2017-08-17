МФК «Динамо» следующий сезон проведет в Высшей лиге молодежным составом
ТАСС, 17 августа. Действующий чемпион России,
мини-футбольный клуб «Динамо» (Московская область) из-за финансовых проблем в следующем сезоне будет выступать молодежным составом в Высшей лиге — втором по силе дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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В среду президент Ассоциации
Проблемы с финансированием «Динамо» начались после того, как Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», являющегося генеральным спонсором
«Динамо» проведет следующий спортивный сезон в первенстве России среди команд Высшей лиги. Решение принято
«Динамо» является самым титулованным клубом России, на его счету 11 титулов чемпиона России и девять Кубков страны. Также «Динамо» является победителем Кубка УЕФА 2007 года.
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