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17 августа 2017, 21:41 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

МФК «Динамо» следующий сезон проведет в Высшей лиге молодежным составом

ТАСС, 17 августа. Действующий чемпион России, мини-футбольный клуб «Динамо» (Московская область) из-за финансовых проблем в следующем сезоне будет выступать молодежным составом в Высшей лиге — втором по силе дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Президент Ассоциации <nobr>мини-футбола</nobr> России Эмиль <span class=error>Алиев</span> сообщил ТАСС что финансовые проблемы не позволили клубу заявиться в новом сезоне в <span class=error>Суперлигу</span>. Увеличить
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В среду президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил ТАСС, что финансовые проблемы не позволили «Динамо» заявиться в новом сезоне в Суперлигу, и клуб подаст заявку на участие в Высшей лиге.

Проблемы с финансированием «Динамо» начались после того, как Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», являющегося генеральным спонсором мини-футбольного клуба, сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка «Югра».

«Динамо» проведет следующий спортивный сезон в первенстве России среди команд Высшей лиги. Решение принято из-за финансовых трудностей клуба, связанных с отзывом лицензии у банка «Югра», генерального спонсора «Динамо». В Высшей лиге основу команды будут составлять игроки молодежного состава клуба, — говорится в сообщении.

«Динамо» является самым титулованным клубом России, на его счету 11 титулов чемпиона России и девять Кубков страны. Также «Динамо» является победителем Кубка УЕФА 2007 года.
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