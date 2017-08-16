«Кайрат» представил новую игровую форму

Кроме того, из аренды в португальском «Спортинге» вернулся Лео.



Команда тренируется в полном составе, а сегодня игрокам была представлена новая игровая форма. Как и в предыдущем сезоне, техническим спонсором АФК «Кайрат» является компания Adidas, разработавшая для кайратовцев дизайн в соответствии с традиционными цветами клуба — красным и белым. Вратарские свитеры в домашнем комплекте представлены в насыщенном фиолетовом цвете.



Подготовка к сезону ведется в усиленном режиме. 24 и 25 августа команда проведет контрольные игры — на базе АФК «Кайрат» состоится двухматчевая встреча с «Сибиряком». А уже 30 августа многократный чемпион Казахстана в Мадриде сразится с испанским грандом — действующим обладателем Кубка УЕФА «Интером».