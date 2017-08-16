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16 августа 2017, 18:51 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

«Кайрат» представил новую игровую форму

В межсезонье алматинский «Кайрат» пополнили четыре новичка — Дуду, Тайнан, Даниэль и Фелипе.

Кроме того, из аренды в португальском «Спортинге» вернулся Лео.

Команда тренируется в полном составе, а сегодня игрокам была представлена новая игровая форма. Как и в предыдущем сезоне, техническим спонсором АФК «Кайрат» является компания Adidas, разработавшая для кайратовцев дизайн в соответствии с традиционными цветами клуба — красным и белым. Вратарские свитеры в домашнем комплекте представлены в насыщенном фиолетовом цвете.

Подготовка к сезону ведется в усиленном режиме. 24 и 25 августа команда проведет контрольные игры — на базе АФК «Кайрат» состоится двухматчевая встреча с «Сибиряком». А уже 30 августа многократный чемпион Казахстана в Мадриде сразится с испанским грандом — действующим обладателем Кубка УЕФА «Интером».

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