МФК «Динамо» из-за финансовых проблем не сыграет в Суперлиге сезона-2017/18
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Финансовые проблемы не позволили
мини-футбольному клубу «Динамо» (Московская область) заявиться в новом сезоне в Суперлигу, клуб подаст заявку на участие в высшей лиге. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.
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Проблемы с финансированием «Динамо» начались после того, как Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», являющегося генеральным спонсором
«На данный момент ситуация с “Динамо” довольно сложная. Буквально несколько часов назад в офис федерации поступило официальное письмо за подписью
Глава федерации выразил надежду, что «Динамо» повторит путь
«Динамо» является самым титулованным клубом России, на его счету 11 титулов чемпиона России и девять Кубков страны. Также «Динамо» является победителем Кубка УЕФА 2007 года.
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