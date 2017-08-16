МФК «Динамо» из-за финансовых проблем не сыграет в Суперлиге сезона-2017/18

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Проблемы с финансированием «Динамо» начались после того, как Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», являющегося генеральным спонсором мини-футбольного клуба, сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка «Югра».

«На данный момент ситуация с “Динамо” довольно сложная. Буквально несколько часов назад в офис федерации поступило официальное письмо за подписью вице-президента московского клуба Евгения Малика, в котором говорится о том, что мини- футбольное “Динамо” не сможет принять участие в Суперлиге и просит рассмотреть вопрос о его включении в состав Высшей лиги. Заявка в Высшую лигу начнется чуть позже, если клуб будет соответствовать уровню лиги и представит соответствующие документы, то сможет туда заявиться», — заявил Алиев.

Глава федерации выразил надежду, что «Динамо» повторит путь санкт-петербургского клуба «Политех», который также был вынужден пропустить сезон в Суперлиге из-за финансовых проблем. «Год назад “Политех” также по финансовым причинам не смог заявиться в Суперлигу, мы встретились с руководством “Политеха”, договорились о том, что они отыграют сезон в Высшей лиге, и мы сообща сможем решать многие кризисные моменты, которых касаются многие клубы. В этом году мы ждем “Политех” в Суперлиге, клуб проходит заявочную кампанию, сегодня он уже прошел лицензирование, и на сто процентов можно сказать, что он заявится в Суперлигу. “Политех” год пересидел в Высшей лиге, понял свои сложности, а затем снова заявился в Суперлигу. Надеюсь, “Динамо” повторит этот путь», — сказал Алиев.

«Динамо» является самым титулованным клубом России, на его счету 11 титулов чемпиона России и девять Кубков страны. Также «Динамо» является победителем Кубка УЕФА 2007 года.