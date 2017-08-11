Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/30657438/
11 августа 2017, 15:52 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

«Кайрат» сыграет с «Интером»

Футзальный клуб «Кайрат» проведет матч с испанским грандом — командой «Интер Мовистар».

<span class=error>Футзальный</span> клуб <span class=error>Кайрат</span> проведет матч с испанским грандом — командой <span class=error>Интер</span> Мовистар. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча с действующим обладателем Кубка УЕФА состоится 30 августа в Мадриде.

Поединок звезд футзала примет площадка имени знаменитого испанского баскетболиста Хорхе Гарбахоса. Матч состоится в рамках мемориала Мануэля Саорина — действующего президента мадридского клуба.

Напомним, что «Кайрат» и «Интер» встречались в полуфинале Кубка УЕФА сезона 2016/17. На «Алматы Арене» зрители стали свидетелями захватывающего матча, итогом которого стала победа мадридцев — 3:2. В финале испанцы разгромили португальский «Спортинг» (7:0) и стали четырехкратными обладателями трофея, а алматинцы обыграли российскую «Югру» в матче за бронзовые медали.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 августа

Почему Головкин может не встретиться с победителем боя Джонсон - Деревянченко

Димитар Димитров: «Я хотел остаться, но не все зависит от меня»

СМИ усомнились в опыте Альвареса перед боем с Головкиным