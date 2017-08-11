«Кайрат» сыграет с «Интером»

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Встреча с действующим обладателем Кубка УЕФА состоится 30 августа в Мадриде.



Поединок звезд футзала примет площадка имени знаменитого испанского баскетболиста Хорхе Гарбахоса. Матч состоится в рамках мемориала Мануэля Саорина — действующего президента мадридского клуба.



Напомним, что «Кайрат» и «Интер» встречались в полуфинале Кубка УЕФА сезона 2016/17. На «Алматы Арене» зрители стали свидетелями захватывающего матча, итогом которого стала победа мадридцев — 3:2. В финале испанцы разгромили португальский «Спортинг» (7:0) и стали четырехкратными обладателями трофея, а алматинцы обыграли российскую «Югру» в матче за бронзовые медали.