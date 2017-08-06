Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/30601636/
6 августа 2017, 16:36 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Игор покинул «Кайрат» и перешел в сербский клуб

Бразильский игрок мини-футбольного клуба «Кайрат» Игор продолжит карьеру в «Экономаце», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу сербской команды.

Бразильский игрок <nobr>мини-футбольного</nobr> клуба <span class=error>Кайрат</span> <span class=error>Игор</span> продолжит карьеру в <span class=error>Экономаце</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> сербской команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бразильский нападающий АФК «Кайрат» Игор с нового сезона будет выступать за сербский клуб «Экономац», В составе алматинского футзального клуба Игор дважды становился чемпионом Казахстана (сезоны 2014/15, 2015/16), обладателем Кубка страны (сезоны 2014/15, 2015/16) и Кубка Еременко (2016 год).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»