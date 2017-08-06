Игор покинул «Кайрат» и перешел в сербский клуб
Бразильский игрок
мини-футбольного клуба «Кайрат» Игор продолжит карьеру в «Экономаце», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу сербской команды.
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Бразильский нападающий АФК «Кайрат» Игор с нового сезона будет выступать за сербский клуб «Экономац», В составе алматинского футзального клуба Игор дважды становился чемпионом Казахстана (сезоны 2014/15, 2015/16), обладателем Кубка страны (сезоны 2014/15, 2015/16) и Кубка Еременко (2016 год).
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