Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/30587209/
4 августа 2017, 13:35 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Дина» объявила о расставании с главным тренером Зоидзе

Московский мини-футбольный клуб «Дина» на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером Бесо Зоидзе.

В 2016 году Зоидзе сменил Андрея Юдина, который возглавлял «Дину» с 2013 года. Ранее он возглавлял «Спартак» и «Газпром-Югра».

«Наш клуб и Бесо Гурамович Зоидзе расторгли контракт по обоюдному согласию. Благодарим его за великолепную работу. Бесо Гурамович смог сплотить коллектив и добиться с ним отличных результатов, таких как Кубок России и серебро чемпионата», — говорится в сообщении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!