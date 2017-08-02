В чемпионате Казахстана по футзалу появились два новых клуба
Официальный сайт «Кайрата» опубликовал предварительный календарь чемпионата Казахстана по футзалу сезона 2017/18.
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Алматинский клуб сообщает, что точное количество участников турнира пока неизвестно. Предварительный календарь рассчитан на семь команд, но не исключается и вариант с восемью.
Новичками чемпионата Казахстана по футзалу станут «Окжетпес» из Кокшетау и «Актау», представляющий одноименный город. Остальные пять команд играли в прошедшем сезоне: алматинский «Кайрат», «Аят» из Рудного, «Актобе», талдыкорганский «Жетысу» и шымкентский СДЮШОР № 7.
Новый футзальный сезон откроется матчами за Суперкубок Казахстана между «Кайратом» и «Аятом»: 17 сентября команды встретятся в Рудном, а через пять дней — в Алматы. Первый тур чемпионата пройдет 15 октября, а финал запланирован в апреле.
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