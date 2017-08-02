Все путем, или почему основной раунд Кубка УЕФА не станет проблемным для «Кайрата»

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Игры основного раунда пройдут с 10 по 15 октября. Кайратовцы попали в группу 1. Их соперниками станут «Динамо» (Москва, Россия), «Пескара» (Италия), «Столица» (Беларусь). Матчи пройдут на площадке белорусского клуба.

Как известно, количество участников основного раунда расширено до 32 клубов и разбито на два отдельных пути.

В пути А сыграют 16 команд, включая действующего чемпиона. Остальными участниками пути А будут команды с 1 по 11 места и с 16 по 19 места в клубном рейтинге УЕФА по футзалу (исключая действующего чемпиона). Команды будут разбиты на четыре группы (с разведением представителей одной и той же ассоциации). Три лучшие команды из каждой группы выйдут в элитный раунд.

В пути В сыграют оставшиеся 16 участников (занимающие с 12 по 15 места и с 20 места и далее в клубном рейтинге, включая команды, преодолевшие предварительный раунд). Команды разбиваются на четыре группы, а в элитный раунд попадают победители.

Учитывая, что «Кайрат» находится в пути А, то алматинцам не стоит беспокоиться за выход в элитный раунд. Уж последними в своем квартете они точно не будут. А вот за первое место надо будет побороться. К тому же, динамовцы столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. До 25 августа должны их решить, в противном случае рискуют не заявиться на Кубок УЕФА.

Серьезное испытание казахстанского чемпиона будет ожидать в элитном раунде, куда отбираются «сливки» европейского футзала. Тем более на этой стадии только победитель группы получает путевку в «Финал четырех», который состоится 19—21 апреля или 20—22 апреля 2018 года на площадке одного из участников турнира.

Самое главное изменение в Кубке УЕФА состоит в том, что с сезона 2017/18 три ассоциации с наивысшим рейтингом (сейчас это Россия, Испания и Португалия) смогут заявить в турнир два клуба.

Четвертая ассоциация (Италия) в сезоне-2017/18 также сможет выставить вторую команду, поскольку победителем Кубка УЕФА по футзалу-2016/17 стал испанский «Интер» (Испания в любом случае сможет выставить не более двух команд).

Теперь чуть подробнее о «Кайрате». В летнее межсезонье команда претерпела некоторые изменения. Ее покинули несколько бразильских легионеров. Это вратарь Диего Ронкальо (на снимке), Дуглас Нуньес и Кабреува. Также Диваней перебрался в «Спортинг», за который ранее уже выступал.

При этом в состав «красно-белых» вернулся Лео, отыгравший минувший сезон в аренде за «Спортинг». Натурализованный защитник сборной Казахстана помог лиссабонцам завоевать золотые медали чемпионата Португалии, Кубок португальской лиги, а также дойти до «Финала четырех». Также вместе с ним будет играть его родной брат Даниэль да Роса — «Кайрат» стал в его карьере первым зарубежным клубом.

На место Ронкальо кайратовцы взяли другого бразильского голкипера — Эдуардо да Силва Ферейера Лима (Дуду). Контракт подписан по схеме 2+1. Он перешел из клуба «Жоинвиль». Дуду является одним из самых перспективных бразильских вратарей. В 2016 году был включен в расширенный список сборной Бразилии на отборочный цикл чемпионата мира-2016. Кроме того, призывался в молодежную сборную своей страны, а на клубном уровне успел выиграть Кубок страны.

Вдобавок алматинский клуб заключил соглашение на два года с бразильским защитником Фелипе Дэйвиссоном (на снимке). 27-летний игрок известен выступлением за чешский клуб «Эра-Пак». В прошедшем сезоне помог команде завоевать очередной чемпионский титул, отметившись восемью голами и 13 голевыми передачами за весь турнир. Также игрок провел шесть игр в розыгрыше Кубка УЕФА-2016/17 и забил один гол.

Футзальный сезон в Казахстане откроется матчами за Суперкубок страны, который оспорят «Кайрат» и рудненский «Аят». Первая игра пройдет 17 сентября в Рудном, ответная — через пять дней в Алматы. Прежде «Кайрат» трижды завоевывал Суперкубок, учитывая, что данный почетный трофей разыгрывался всего пять раз. В последний раз он проводился в 2014 году. Тогда алматинцы испытали жесточайшую конкуренцию со стороны «Тулпара»: первый матч завершился в пользу алматинцев 4:3, а во втором победу праздновали уже карагандинцы 5:4. В итоге, за счет большего количества голов на чужой площадке, Суперкубок достался алматинской команде.

Отметим, что в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана по футзалу выступало всего пять клубов. Чемпионом в очередной раз стал алматинский «Кайрат», серебряным призером — «Аят» из Рудного, а бронзовые медали достались «Актобе». Также в турнире участвовали талдыкорганский «Жетысу» и СДЮШОР № 7 из Шымкента.