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22 июля 2017, 13:59 | Футбол: Мини-футбол | PROСПОРТ - Казахстан

АФК «Кайрат» призвал СМИ не публиковать ложную информацию

Алматинский футзальный клуб «Кайрат» разъяснил ситуацию с участием одного из игроков команды в клубном чемпионате Азии.

Иранский футзалист Хоссейн Тайеби выступает за вьетнамскую команду «Thái Sơn Nam» исключительно на правах аренды, срок которого составляет 30 дней. Тайеби имеет действующий контракт с АФК «Кайрат».

В связи с этим, алматинский клуб призвал СМИ не публиковать об АФК «Кайрат» информацию, не соответствующую действительности, указав, что все новости можно узнать на их официальном сайте afckairat.kz.

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