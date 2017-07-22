АФК «Кайрат» призвал СМИ не публиковать ложную информацию
Алматинский футзальный клуб «Кайрат» разъяснил ситуацию с участием одного из игроков команды в клубном чемпионате Азии.
Иранский футзалист Хоссейн Тайеби выступает за вьетнамскую команду «Thái Sơn Nam» исключительно на правах аренды, срок которого составляет 30 дней. Тайеби имеет действующий контракт с АФК «Кайрат».
В связи с этим, алматинский клуб призвал СМИ не публиковать об АФК «Кайрат» информацию, не соответствующую действительности, указав, что все новости можно узнать на их официальном сайте afckairat.kz.
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