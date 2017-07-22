АФК «Кайрат» призвал СМИ не публиковать ложную информацию

Иранский футзалист Хоссейн Тайеби выступает за вьетнамскую команду «Thái Sơn Nam» исключительно на правах аренды, срок которого составляет 30 дней. Тайеби имеет действующий контракт с АФК «Кайрат».

В связи с этим, алматинский клуб призвал СМИ не публиковать об АФК «Кайрат» информацию, не соответствующую действительности, указав, что все новости можно узнать на их официальном сайте afckairat.kz.