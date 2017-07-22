Казахстанский тренер помог чемпиону из Кыргызстана стартовать с победы в клубном чемпионате Азии

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В дебютном матче победитель кыргызстанской суперлиги-2016/2017 играл против хозяев турнира клуба «Тай Сон Нам».

Хозяева площадки открыли счет на восьмой минуте матча — 1:0. Но перед самым перерывом команда из Кыргызстана дважды поймала соперника на ошибках и забила два гола за 11 секунд.

Во втором тайме вьетнамцы больше рисковали и пропустили еще три мяча, сами забив при этом три раза.

В составе кыргызстанского клуба три гола на свой счет записал Максадбек Алимов, еще по разу отличились Дильшат Кадыров и Уланбек Байгазы уулу.

Итоговый счет матча 5:4 в пользу команды из Оша, которая набирает три очка и выходит в лидеры группы.

Кстати, за «Тай Сон Нама» выступали бывшие игроки футзального «Кайрата» Хоссейн Тайеби и Лукаян.

Следующий матч EREM проведет против действующего чемпиона ОАЭ «Аль-Дафра» 22 июля.

По итогам группового этапа клубы, занявшие первое и второе места, выйдут в четвертьфинал.