Казахстанский тренер помог чемпиону из Кыргызстана стартовать с победы в клубном чемпионате Азии
Ошский EREM с победы стартовал в розыгрыше клубного чемпионата Азии по футзалу, который проходит во Вьетнаме, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport.Akipress.org.
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В дебютном матче победитель кыргызстанской суперлиги-2016/2017 играл против хозяев турнира клуба «Тай Сон Нам».
Хозяева площадки открыли счет на восьмой минуте матча — 1:0. Но перед самым перерывом команда из Кыргызстана дважды поймала соперника на ошибках и забила два гола за 11 секунд.
Во втором тайме вьетнамцы больше рисковали и пропустили еще три мяча, сами забив при этом три раза.
В составе кыргызстанского клуба три гола на свой счет записал Максадбек Алимов, еще по разу отличились Дильшат Кадыров и Уланбек Байгазы уулу.
Итоговый счет матча 5:4 в пользу команды из Оша, которая набирает три очка и выходит в лидеры группы.
Кстати, за «Тай Сон Нама» выступали бывшие игроки футзального «Кайрата» Хоссейн Тайеби и Лукаян.
Следующий матч EREM проведет против действующего чемпиона ОАЭ «Аль-Дафра» 22 июля.
По итогам группового этапа клубы, занявшие первое и второе места, выйдут в четвертьфинал.
Отметим, что
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