В чемпионате Казахстана по футзалу может появиться новый клуб
В чемпионате Казахстана по футзалу может появиться новый участник. Вопрос об этом рассматривают в Актау.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В интервью Sportnaviny.com белорусский игрок Василий Жариков сообщил, что ему поступило предложение от «Актау».
«Власти города еще не дали окончательного подтверждения, будет ли клуб заявляться или нет в чемпионат Казахстана в высшей лиге. Вот я и жду ответ! Даже если и не заявятся, то есть предложение остаться в Актау и играть в чемпионате города по
Отметим, что в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана по футзалу выступало всего пять клубов. Чемпионом в очередной раз стал алматинский «Кайрат», серебряным призером — «Аят» из Рудного, а бронзовые медали достались «Актобе». Также в турнире приняли участие талдыкорганский «Жетысу» и СДЮШОР № 7 из Шымкента.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter