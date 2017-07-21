В чемпионате Казахстана по футзалу может появиться новый клуб

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В интервью Sportnaviny.com белорусский игрок Василий Жариков сообщил, что ему поступило предложение от «Актау».

«Власти города еще не дали окончательного подтверждения, будет ли клуб заявляться или нет в чемпионат Казахстана в высшей лиге. Вот я и жду ответ! Даже если и не заявятся, то есть предложение остаться в Актау и играть в чемпионате города по мини-футболу. У них здесь очень серьезный уровень, приезжают с Азербайджана, Украины», — сказал Жариков.

Отметим, что в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана по футзалу выступало всего пять клубов. Чемпионом в очередной раз стал алматинский «Кайрат», серебряным призером — «Аят» из Рудного, а бронзовые медали достались «Актобе». Также в турнире приняли участие талдыкорганский «Жетысу» и СДЮШОР № 7 из Шымкента.