МФК «Динамо»: Ситуация с банком «Югра» ставит под угрозу участие клуба в чемпионате России
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Проблемная ситуация, в которую попал генеральный спонсор
мини-футбольного клуба «Динамо» (Московская область) банк «Югра», поставило под угрозу участие команды в чемпионате России и Лиге чемпионов. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Андрей Губернский.
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Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка «Югра».
«Ситуация с банком “Югра” отразится на “Динамо”, поскольку он был генеральным спонсором нашего
«Дедлайн по разрешению ситуации у нас будет 25 августа, поскольку днем ранее мы стоим в графике подачи заявки на участие в чемпионате страны. Заявку на участие в Лиге чемпионов мы уже подали», — добавил собеседник ТАСС.
«Вариантов много, мы можем сняться с чемпионата, можем перейти в высшую лигу. Это будет зависеть от финансирования. Нам сильно помогают губернатор и министр спорта Московской области. Они делают все, чтобы мы оставались флагманом российского мини-футбола», — заключил президент МФК «Динамо».
В прошлом сезоне «Динамо» стало победителем чемпионата России.
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