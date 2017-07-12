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https://sport.mail.ru/news/mini-football/30363729/
12 июля 2017, 14:39 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Президент МФК «Динамо»: Команда может прекратить своё существование

Мини-футбольный клуб «Динамо», вероятно, не выступит в Кубке УЕФА из-за финансовых трудностей генерального спонсора — банка «Югра» и может прекратить существование.

«Мы потеряли генерального спонсора. И это, конечно, отрицательно отразится на деятельности клуба. В клубе задолженности, поэтому я думаю, что команда может прекратить своё существование. “Югра” нёс на себе большой социальный пакет. Не только нас, клуб “Динамо”, но и другие социальные проекты», — цитирует президента «Динамо» Андрея Губернского «RT на русском».

«Клубу придётся искать деньги и новых спонсоров, чтобы начать новый сезон с новым бюджетом. Так как у нас заявка в августе, мы можем просто не найти новых спонсоров за такой короткий срок», — сказала генеральный директор МФК «Динамо» Галина Данилкина.
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