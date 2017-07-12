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https://sport.mail.ru/news/mini-football/30360932/
12 июля 2017, 11:38 | Футбол: Мини-футбол | Прессбол

Мини-футбол. «Спортнавины»: МАПИД будет жить

По сообщениям некоторых СМИ, мини-футбольный клуб МАПИД снялся с чемпионата Беларуси. Чтобы прояснить ситуацию, «Спортнавины» связались с руководством федерации. Там эту информацию подтвердили.

Также в федерации пояснили: официальное уведомление об отказе участия в предстоящем сезоне исходит от руководства генерального спонсора команды — ОАО «МАПИД». По информации издания, вероятность того, что мини-футбольная команда продолжит играть в высшей лиге чемпионата страны, велика, но уже под крылом другого спонсора.

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