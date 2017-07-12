Мини-футбол. «Спортнавины»: МАПИД будет жить

Также в федерации пояснили: официальное уведомление об отказе участия в предстоящем сезоне исходит от руководства генерального спонсора команды — ОАО «МАПИД». По информации издания, вероятность того, что мини-футбольная команда продолжит играть в высшей лиге чемпионата страны, велика, но уже под крылом другого спонсора.