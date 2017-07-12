Мини-футбол. «Спортнавины»: МАПИД будет жить
По сообщениям некоторых СМИ,
мини-футбольный клуб МАПИД снялся с чемпионата Беларуси. Чтобы прояснить ситуацию, «Спортнавины» связались с руководством федерации. Там эту информацию подтвердили.
Также в федерации пояснили: официальное уведомление об отказе участия в предстоящем сезоне исходит от руководства генерального спонсора команды — ОАО «МАПИД». По информации издания, вероятность того, что
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