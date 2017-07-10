Защитник Гордеев подписал контракт с МФК «Спартак»

Он выступал за «Политех», ЦСКА, «Молодую гвардию», а последние шесть сезонов провёл в «Норильском никеле».

Ранее «Спартак» объявил об уходе нападающего Георгия Нишнианидзе. Игрок сборной Грузии пополнит состав санкт-петербургского «Политеха».