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10 июля 2017, 9:31 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Защитник Гордеев подписал контракт с МФК «Спартак»

30-летний защитник Алексей Гордеев подписал с контракт с мини-футбольным клубом «Спартак» на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт красно-белых.

Он выступал за «Политех», ЦСКА, «Молодую гвардию», а последние шесть сезонов провёл в «Норильском никеле».

Ранее «Спартак» объявил об уходе нападающего Георгия Нишнианидзе. Игрок сборной Грузии пополнит состав санкт-петербургского «Политеха».

В минувшем сезоне столичный клуб завоевал бронзовые медали Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу и не смог пробиться в Суперлигу.
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