Защитник Гордеев подписал контракт с МФК «Спартак»
30-летний защитник Алексей Гордеев подписал с контракт с
мини-футбольным клубом «Спартак» на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт красно-белых.
Он выступал за «Политех», ЦСКА, «Молодую гвардию», а последние шесть сезонов провёл в «Норильском никеле».
Ранее «Спартак» объявил об уходе нападающего Георгия Нишнианидзе. Игрок сборной Грузии пополнит состав
В минувшем сезоне столичный клуб завоевал бронзовые медали Высшей лиги чемпионата России по
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter