Виталий Мутко: Это был хороший сезон

— С точки зрения спортивных результатов этот сезон получился для нашего мини-футбола одним из наиболее успешных, — отметил Мутко. — В сентябре 2016 года национальная сборная России впервые в истории стала вице-чемпионом мира. Я внимательно следил за выступлением команды на чемпионате мира в Колумбии, переживал за ребят в каждом матче. Игра сборной России и работа тренерского штаба оставляют самое благоприятное впечатление. Абсолютно заслуженный результат, и не случайно в рейтинге УЕФА российская сборная сегодня на первом месте. Еще раз хочется поздравить футболистов, тренеров и всех, кто причастен к работе со сборной, с этим успехом.

— Большого успеха добилась и женская сборная…

— Наши девушки на турнире в Испании обыграли все сильнейшие команды Европы: хозяек, Португалию, Италию. Знаю, что женское направление весьма непростое и в футболе, и в мини-футболе, поэтому этот успех важен вдвойне. Он послужит стимулом для дальнейшего развития женского футзала в нашей стране. Вообще в этом сезоне Российский футбольный союз и Ассоциация мини-футбола России провели очень плодотворную работу, были созданы новые мини-футбольные сборные: юношей и девушек до 17 лет. В первом же своем выступлении, на «Турнире развития» УЕФА, ребята добились стопроцентного успеха. Отрадно, что российский мини-футбол — АМФР, клубы — обладают сегодня таким резервом.

— Команды до 17 лет создавались с прицелом на юношескую Олимпиаду 2018 года в Аргентине. На ваш взгляд, олимпийские перспективы футзала начинают реализовываться?

— Не сомневаюсь, что мини-футбол рано или поздно станет частью олимпийской семьи. Этот динамичный, зрелищный и хорошо развитый вид спорта полностью заслуживает такого права. Включение в программу юношеской Олимпиады — первый и очень весомый шаг к этому. Недавно очень важные решения были приняты в УЕФА: учрежден чемпионат Европы для команд до 19 лет, официальное женское первенство Европы, серьезные реформы были проведены в Кубке УЕФА, который скоро преобразуется в Лигу чемпионов по футзалу. Еще раз хочу поблагодарить президента УЕФА Александра Чеферина за то, что он услышал активную позицию России и ряда других стран о необходимости подобных реформ.

— Каковы ваши впечатления от процессов, происходящих во внутрироссийском мини-футболе?

— Я регулярно получаю информацию от АМФР обо всех событиях, происходящих в России. Важно, что самые разнообразные турниры проводятся без сбоев, на высоком организационном уровне, появляются новые команды и новые мини-футбольные регионы. Считаю, что мини-футбол достойно справляется с кризисными явлениями в экономике, которые отражаются на всем спорте. Качественная работа проводится АМФР в судействе: ведутся рейтинги, создана здоровая конкуренция между арбитрами, проводятся обучающие семинары в регионах. Остается только похвалить АМФР за такой качественный и профессиональный подход.

— Довольны ли вы реализацией массовых мини-футбольных проектов?

— Показатели очень хорошие. Миллион триста тысяч школьников, более 200 тысяч студентов, все регионы, вся Россия сегодня участвует в проектах «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы». Более 10 лет назад Ассоциация мини-футбола России начала эту работу, и год за годом эти направления становились все более массовыми. А ведь они — будущее не только мини-футбола или даже футбола, а всего нашего спорта. Я был на финале школьного проекта в марте этого года и получил огромное удовольствие от того, как все организовано.

— Российский мини-футбол сегодня привлекателен с коммерческой точки зрения?