«Кайрат» узнал соперников по основному раунду Кубка УЕФА

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Двукратный обладатель главного европейского трофея «Кайрат» сыграет в одной группе основного раунда с российским «Динамо», итальянской «Пескарой» и белорусской «Столицей».



Хозяевами площадки будет команда из Минска.



Основной раунд пройдет с 10 по 15 октября.



Кубок УЕФА. Основной раунд. Путь А

Группа 1: «Кайрат», «Динамо» (Россия), «Пескара» (Италия), «Столица» (Беларусь)

Группа 2: «Интер» (Испания), «Дина» (Россия), «Брага» (Португалия), «Брезье» (Словения)

Группа 3: «Спортинг» (Португалия), «Экономац» (Сербия), «Никарс» (Латвия), «Херсон» (Украина)

Группа 4: «Барселона» (Испания), «Хрудим» (Чехия), «Дьор» (Венгрия), «Лупаренсе» (Италия).