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6 июля 2017, 17:18 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

«Кайрат» узнал соперников по основному раунду Кубка УЕФА

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка предварительного и основного раунда Кубка УЕФА.

В швейцарском <span class=error>Ньоне</span> прошла жеребьевка предварительного и основного раунда Кубка <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Двукратный обладатель главного европейского трофея «Кайрат» сыграет в одной группе основного раунда с российским «Динамо», итальянской «Пескарой» и белорусской «Столицей».

Хозяевами площадки будет команда из Минска.

Основной раунд пройдет с 10 по 15 октября.

Кубок УЕФА. Основной раунд. Путь А
Группа 1: «Кайрат», «Динамо» (Россия), «Пескара» (Италия), «Столица» (Беларусь)
Группа 2: «Интер» (Испания), «Дина» (Россия), «Брага» (Португалия), «Брезье» (Словения)
Группа 3: «Спортинг» (Португалия), «Экономац» (Сербия), «Никарс» (Латвия), «Херсон» (Украина)
Группа 4: «Барселона» (Испания), «Хрудим» (Чехия), «Дьор» (Венгрия), «Лупаренсе» (Италия).

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