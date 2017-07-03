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3 июля 2017, 10:53 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Алесио следом за сборной Казахстана покинул «Кайрат»

Тренер «Кайрата» Жозе Алесио и футзальный клуб «Кайрат» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Тренер <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Алесио</span> и <span class=error>футзальный</span> клуб <span class=error>Кайрат</span> прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Увеличить
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Футзальный клуб «Кайрат» благодарит Алесио за профессионализм и его вклад в развитие команды, а также желает дальнейших успехов в карьере.

Отметим, что следующим местом работы бразильского специалиста стала сборная Азербайджана и местный клуб «Араз».

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