Алесио следом за сборной Казахстана покинул «Кайрат»
Тренер «Кайрата» Жозе Алесио и футзальный клуб «Кайрат» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
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Футзальный клуб «Кайрат» благодарит Алесио за профессионализм и его вклад в развитие команды, а также желает дальнейших успехов в карьере.
Отметим, что следующим местом работы бразильского специалиста стала сборная Азербайджана и местный клуб «Араз».
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