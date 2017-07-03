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3 июля 2017, 10:52 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

«Кайрат» — один из лидеров в рейтинге УЕФА

Перед стартом нового сезона Кубка УЕФА, европейский футбольный союз опубликовал рейтинг коэффициентов участвующих команд в турнире.

Перед стартом нового сезона Кубка <span class=error>УЕФА</span> европейский футбольный союз опубликовал рейтинг коэффициентов участвующих команд в турнире. Увеличить
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Рейтинг коэффициентов УЕФА:
ОТ* «Интер» (Испания) — 57,000
1. «Кайрат» (Казахстан) — 45,500
2. «Спортинг» (Португалия) — 38,166
3. «Барселона» (Испания) — 37,667
4. «Дина» (Россия) — 28,334
5. «Динамо» (Россия) — 25,001
6. «Хрудим» (Чехия) — 19,502
7. «Экономац» (Сербия) — 19,001
8. «Никарс» (Латвия) — 16,500
9. «Пескара» (Италия) — 16,500
10. «Брага» (Португалия) — 15,833
11. «Дьор» (Венгрия) — 14,168.

* Обладатель титула.

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