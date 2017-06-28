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28 июня 2017, 8:48 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Алесио покинул сборную Казахстана ради Азербайджана

У сборной Азербайджана по футзалу появился новый главный тренер.

У сборной Азербайджана по <span class=error>футзалу</span> появился новый главный тренер. Увеличить
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Как передает Azerisport.com, им стал бразильский специалист Жозе Алесио. Контракт с ним рассчитан на год. Он также возглавил нахчыванский «Араз». Он приступит к своим обязанностям с 15 июля.

Напомним, что Алесио уже возглавлял «милли» и «Араз», с которыми расстался в 2014-м, после чего был помощником главного тренера сборной Казахстана Какау.

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