Алесио покинул сборную Казахстана ради Азербайджана
У сборной Азербайджана по футзалу появился новый главный тренер.
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Как передает Azerisport.com, им стал бразильский специалист Жозе Алесио. Контракт с ним рассчитан на год. Он также возглавил нахчыванский «Араз». Он приступит к своим обязанностям с 15 июля.
Напомним, что Алесио уже возглавлял «милли» и «Араз», с которыми расстался в 2014-м, после чего был помощником главного тренера сборной Казахстана Какау.
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