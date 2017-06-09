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— Эмиль Гуметович, сделал ли российский мини-футбол новый шаг вперед в недавно завершившемся сезоне?

— По моим внутренним ощущениям это был нескончаемый сезон, потому что начался он как никогда рано в связи с чемпионатом мира, на котором сборная России достигла лучшего результата в истории, завоевав серебряные награды. Это событие забрало огромное количество эмоций у игроков, тренеров, у всех, кто был причастен к успеху. И остальная часть сезона на этом фоне прошла в энергосберегающем режиме по части эмоций. Рад отметить, что развитие продолжается. При поддержке РФС мы создали две новые сборные — юношей и девушек до 17 лет, которые готовятся к отбору на юношеские Олимпийские игры 2018 года.

В клубном мини-футболе «Газпром-Югра» дошла до Финала четырех Кубках УЕФА, подмосковное «Динамо» в 11-й раз стало чемпионом России, Кубок выиграла «Дина», регулярный чемпионат Фонбет-суперлиги — «Сибиряк». То есть целая группа команд на равных ведет борьбу за самые престижные титулы. И средний уровень вырос, что доказал глазовский «Прогресс», впервые пробившись в серию плей-офф. Никакого застоя нет. Большую поддержку нам в этом сезоне оказала компания «Фонбет», ставшая титульным партнером АМФР.

— Не секрет, что «Динамо» и «Дина» заканчивали сезон в сложной финансовой ситуации. Насколько она сказалась на выступлениях клубов?

— Ответ на этот вопрос дает результат. Футболисты, тренеры, руководители обоих клубов нашли мотивацию, чтобы дойти до главного финала сезона, и там показали выдающуюся игру.

— В большом футболе постоянно идет дискуссия по поводу лимита на легионеров. Почему в футзале лимит незыблем много лет?

— У нас колебаний на этот счет нет. Четыре легионера в заявке и три на площадке устраивают и клубы, и сборную. У тренеров сборной есть большой выбор игроков, а приглашают клубы только звезд мирового уровня. Случаются и обратные переходы. В прошлом году из «Динамо» в «Барселону» ушел один из ярких игроков сборной России Ромуло, сейчас в бразильский «Магнус» отправляется нападающий «Газпром-Югры» и сборной России Эдер Лима, на протяжении 11 лет украшавший отечественный чемпионат.

— Что дала реформа высшей лиги российского чемпионата?

— О своевременности реформы говорит то, что первенство в конференциях «Запад» и «Восток» впервые оспаривало 29 команд, целый ряд новых участников сейчас изъявляют желание стартовать в новом сезоне.

— Появятся ли победители высшей лиги в суперлиге?

— Первенство выиграла дублирующая команда КПРФ, которой нет резона подниматься наверх. Второй и третий призеры ДЮСШ «Ямал» и «Спартак» по финансовым критериям не готовы к суперлиге. Далее расположились смоленский «Автодор» и петербуржский «Политех», которые хотят пополнить суперлигу, и мы предоставляем им такую возможность.

— Женскую лигу впервые выиграло «Торпедо-МАМИ» во многом из-за того, что наш флагман «Аврора» заработала техническое поражение в полуфинале?

— Случайных чемпионов не бывает. «Торпедо-МАМИ» воспользовалось представившимся шансом. Это самобытная команда, выросшая из студенческого футзала, год за годом улучшала результаты, шла к своей цели и воспользовалась предоставленным шансом вписать свое имя в историю.

— Как обстояли дела с фундаментом профессионального футбола, его массовым направлением?

— АМФР продолжила работу со старыми партнерами, появились новые, а с ними и возможность финансировать работу в регионах. Огромную помощь нам оказывают «Норильский никель», «Спортмастер», «Росбанк», «Йокохама», «Гослото», «2K Sport», ABM «Спорт». Мы конкурируем с другими разновидностями футбола, другими видами спорта в регионах, сильно отвлекает молодежь от спорта интернет. И мы стараемся вовлекать молодежь в мини-футбол с первых шагов после поступления в школу. Из проекта «Мини-футбол — в школу!» ребята переходят в «Мини-футбол — в вузы», и основную ношу по продвижению этих проектов несут наши региональные подразделения. И несут с честью, в соревнованиях под эгидой этих проектов приняло участие уже миллион триста тысяч человек.

— Что ждет российский мини-футбол на международной арене в новом сезоне?

— Россия вместе с коллегами из других стран занимает активную позицию по развитию футзала в комитете УЕФА. Сборная России сейчас первая в рейтинге УЕФА, и наша страна вместе с Испанией, Португалией и Италией впервые получила право быть представленной в Кубке УЕФА двумя командами — «Динамо» и «Диной». Основным соревнованием для сборной станет чемпионат Европы-2018 в Любляне. При подготовке надеемся сыграть на своих площадках два матча с Бразилией, выступить в турнире Гран-при в Иране с участием сборных Аргентины, Ирана и четвертой сильной команды.

В 2019 году пройдет первый женский чемпионат Европы и официальное первенство континента для молодежи до 19 лет. Программа обширная, и подготовка начнется уже с августа.

— Судя по обширной международной программе АМФР, она пользуется мощной поддержкой РФС?