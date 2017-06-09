Эмиль Алиев: Россия — первая в рейтинге УЕФА
Президент Ассоциации
мини-футбола России рассказал о достижениях и перспективах отечественного зального футбола на внутренней и международной аренах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Эмиль Гуметович, сделал ли российский
— По моим внутренним ощущениям это был нескончаемый сезон, потому что начался он как никогда рано в связи с чемпионатом мира, на котором сборная России достигла лучшего результата в истории, завоевав серебряные награды. Это событие забрало огромное количество эмоций у игроков, тренеров, у всех, кто был причастен к успеху. И остальная часть сезона на этом фоне прошла в энергосберегающем режиме по части эмоций. Рад отметить, что развитие продолжается. При поддержке РФС мы создали две новые сборные — юношей и девушек до 17 лет, которые готовятся к отбору на юношеские Олимпийские игры 2018 года.
В клубном
— Не секрет, что «Динамо» и «Дина» заканчивали сезон в сложной финансовой ситуации. Насколько она сказалась на выступлениях клубов?
— Ответ на этот вопрос дает результат. Футболисты, тренеры, руководители обоих клубов нашли мотивацию, чтобы дойти до главного финала сезона, и там показали выдающуюся игру.
— В большом футболе постоянно идет дискуссия по поводу лимита на легионеров. Почему в футзале лимит незыблем много лет?
— У нас колебаний на этот счет нет. Четыре легионера в заявке и три на площадке устраивают и клубы, и сборную. У тренеров сборной есть большой выбор игроков, а приглашают клубы только звезд мирового уровня. Случаются и обратные переходы. В прошлом году из «Динамо» в «Барселону» ушел один из ярких игроков сборной России Ромуло, сейчас в бразильский «Магнус» отправляется нападающий «Газпром-Югры» и сборной России Эдер Лима, на протяжении 11 лет украшавший отечественный чемпионат.
— Что дала реформа высшей лиги российского чемпионата?
— О своевременности реформы говорит то, что первенство в конференциях «Запад» и «Восток» впервые оспаривало 29 команд, целый ряд новых участников сейчас изъявляют желание стартовать в новом сезоне.
— Появятся ли победители высшей лиги в суперлиге?
— Первенство выиграла дублирующая команда КПРФ, которой нет резона подниматься наверх. Второй и третий призеры ДЮСШ «Ямал» и «Спартак» по финансовым критериям не готовы к суперлиге. Далее расположились смоленский «Автодор» и петербуржский «Политех», которые хотят пополнить суперлигу, и мы предоставляем им такую возможность.
— Женскую лигу впервые выиграло «Торпедо-МАМИ» во многом
— Случайных чемпионов не бывает. «Торпедо-МАМИ» воспользовалось представившимся шансом. Это самобытная команда, выросшая из студенческого футзала, год за годом улучшала результаты, шла к своей цели и воспользовалась предоставленным шансом вписать свое имя в историю.
— Как обстояли дела с фундаментом профессионального футбола, его массовым направлением?
— АМФР продолжила работу со старыми партнерами, появились новые, а с ними и возможность финансировать работу в регионах. Огромную помощь нам оказывают «Норильский никель», «Спортмастер», «Росбанк», «Йокохама», «Гослото», «2K Sport», ABM «Спорт». Мы конкурируем с другими разновидностями футбола, другими видами спорта в регионах, сильно отвлекает молодежь от спорта интернет. И мы стараемся вовлекать молодежь в
— Что ждет российский
— Россия вместе с коллегами из других стран занимает активную позицию по развитию футзала в комитете УЕФА. Сборная России сейчас первая в рейтинге УЕФА, и наша страна вместе с Испанией, Португалией и Италией впервые получила право быть представленной в Кубке УЕФА двумя командами — «Динамо» и «Диной». Основным соревнованием для сборной станет чемпионат Европы-2018 в Любляне. При подготовке надеемся сыграть на своих площадках два матча с Бразилией, выступить в турнире
В 2019 году пройдет первый женский чемпионат Европы и официальное первенство континента для молодежи до 19 лет. Программа обширная, и подготовка начнется уже с августа.
— Судя по обширной международной программе АМФР, она пользуется мощной поддержкой РФС?
— Министерство спорта, Российский футбольный союз всячески способствуют всем нашим начинаниям. Президент РФС Виталий Мутко внимательно следит за развитием нашей дисциплины, принимал у себя национальную сборную страны, посетил финал соревнований «Мини-футбол — в школу!», за что ему огромная благодарность! Приезд
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter