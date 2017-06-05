Бесплатное золото настоящих мужиков

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БЕЛО-ГОЛУБОЙ РЕКОРД

Вряд ли найдется в любой мировой разновидности футбола клуб, за 15 лет своего существования 11 раз становившийся лучшим в своей стране. А на этот раз еще и при солидных финансовых задолженностях перед футболистами, тренерами, администрацией. Так что «Динамо» поистине уникум!

Это российское золото еще и бальзам на исстрадавшиеся души болельщиков московского «Динамо», утратившего ведущие позиции в своих коронных спортивных дисциплинах — в большом футболе, в хоккее с шайбой и с мячом. Мини-футбольное «Динамо» дало им повод для большой радости, стало ориентиром для одноклубников из других видов спорта.

Нынешним чемпионством динамовцы словно напомнили о своем первом, когда, так же как и сейчас, не считались фаворитами, не попали в число призеров регулярного чемпионата, но взяли золото с 5-го места. И теперь явным фаворитом выглядела «Дина», удачно сочетавшая в своем составе опыт и молодость. Но в решающих матчах на первый план вышел не только победный опыт, но и игровой класс исполнителей, тренерское искусство, профессионализм, спортивная честь. И динамовцы доказали всем, что по этим компонентам им по-прежнему нет равных.

Серьезные финансовые проблемы в клубе не смогли преградить бело-голубым путь к первой ступени пьедестала почета.

— Такой тяжелой ситуации в «Динамо» еще не было, — рассказывает один из самых опытнейших игроков команды Александр Фукин. — Но все терпели, и цель выиграть чемпионат с повестки дня никто для себя не снимал. В «Динамо» почти сплошь титулованные футболисты, и сыграть не на уровне или вообще бросить все считали ниже своего человеческого достоинства, предательством по отношению к футболу. И руководство было постоянно рядом с нами, поддерживало словом и делом, это, как обычно, наша общая победа.

Неудачи по ходу сезона, когда не вышли в «Финал четырех» Кубка УЕФА, уступили «Дине» в финале Кубка России, в регулярном чемпионате стали только четвертыми, — результат не только клубных проблем, но и долгого отсутствия игроков сборной — подготовка получалась рваной. Но в решающий момент сезона собрались все вместе и доказали, что мы настоящие мужики. На площадку выходили, забыв обо всем, кроме игры, победы. И думаю, всем все доказали.

БОЛЬШЕ ВСЕГО СИЛ ОТНЯЛА «СИНАРА»

Если для российских футболистов в целом задержки зарплат не редкость, то мотивированность динамовских бразильцев на площадке не может не вызывать особого уважения.

— Это был самый тяжелый титул, самый тяжелый сезон в моей 15-летней российской карьере, — говорит капитан «Динамо», 9-кратный чемпион России Сирило. — Впервые в клубе возникли проблемы с деньгами, и были моменты, когда бразильцы не хотели играть. Но я объяснял им, что мы играем и за свое имя, и за имя клуба, и за титулы. Еще они видели пример русских партнеров, семьи которых тоже нуждались в деньгах. Тем более что нам обещали вернуть долги, а в «Динамо» обещания всегда выполнялись. И выходя на площадку, мы, бразильцы и русские, забывали обо всем, кроме ворот соперника. Девиз был — только победа!

— Насколько трудным оказалось это золото в спортивном плане?

— Самыми трудными стали четвертьфиналы против «Синары». Молодые ребята с Урала удивили нас не только сумасшедшим настроем, но и классом игры. Это была единственная наша пятиматчевая серия, которую вытащили с огромным трудом. Не скажу, что дальше было легко, но больше всего сил и нервов у нас отняла «Синара».

— Вам уже 37 лет, собираетесь ли завоевать десятый титул чемпиона России?

— И десятый, и одиннадцатый. Хочу поиграть еще два сезона, силы есть.

ПОКЛОН ОТ ТРЕНЕРА

Мотивировать игроков при задержке зарплат, наверное, самое великое искусство. И наставник бело-голубых Темур Алекберов, отметивший 10-летие своей тренерской деятельности, в труднейшей ситуации сумел подготовить команду к великим свершениям.

— Очень сложным получился сезон, — говорит тренер чемпионов. — Были моменты, когда терзали большие сомнения. Но я каждый день видел своих футболистов и после каждой игры благодарил их, благодарил Господа за то, что нахожусь рядом с такими людьми, спортсменами, которые непременно преодолеют все трудности, какими бы они ни были. Благодарю всех, кто работал на нашу победу. Я безумно счастлив, потому что мы сделали дело, к которому шли, в которое верили, несмотря ни на что. Счастлив и потому, что дети игроков, мои дети могут гордиться своими отцами. Это очень важно! Извне трудно понять и прочувствовать, через что пришлось пройти, чтобы выиграть чемпионат, и я счастлив вдвойне.

Команда на протяжении всего плей-офф была заряжена только на победу. Мы столько раз выходили из таких трудностей, что казалось: еще один толчок — и упадем. Но в последний момент собирались и, как Мюнхгаузен, сами себя за волосы вытаскивали. И пришли к тому, к чему всегда стремятся игроки и клуб «Динамо».

Но самая большая победа — если клуб будет существовать и добиваться новых титулов. Я посылаю от себя такой SOS людям: пожалуйста, сохраните команду и дайте ей возможность радовать болельщиков, выступать на международной арене и показывать высшее мастерство, которым она обладает. Мы не должны потерять великую команду.

За целый год при всех трудностях у нас не было ни одного конфликта, ни один футболист не позволил себе опоздать на тренировку. Я ставил себя на их место и думал: смог бы я так профессионально относиться к делу и терпеть, как они весь этот год? Поэтому кланяюсь каждому за то, что они оставались людьми, профессионалами, командой. За то, что они честь и гордость сохранили.

ВЕРА ПРЕЗИДЕНТА

Труднее всего в этой ситуации пришлось президенту МФК «Динамо», одному из его основателей Андрею Губернскому, переживавшему и за клуб, и за игроков, и за результат.

— Мы ни на минуту не теряли веры в то, что победа останется за нами, — говорит он. — Каждый футболист проявлял себя как профессионал, не взирая ни на какие трудности. Сплоченный коллектив стал определяющим фактором нашего успеха, когда люди жили одной целью, помогали друг другу — все ребята, тренерский штаб, весь персонал клуба. «Динамо» было одним целым, все мы плыли в одной лодке, и никто не бросил весел в трудную минуту. Все «гребли» до последнего, и наградой за это стали золотые медали чемпионата России. Отдельная благодарность нашему генеральному партнеру банку «Югра», который всегда с нами и в трудные минуты, и в радости, Борису Вячеславовичу Грызлову, который, несмотря на занятость государственными делами, не бросает клуб, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, чья поддержка оказалась особенно значимой в нелегкие времена. Это наша общая победа!

В будущем сезоне мы вновь стартуем в Кубке УЕФА, через год, уверен, в новой мини-футбольной Лиге чемпионов, что, надеюсь, привлечет в клуб новых интересных спонсоров.

С первого дня в МФК «Динамо» генеральный директор Галина Данилкина и вице-президент Евгений Малик. Галина Михайловна своими руками относила первые клубные документы в регистрационную палату. А потом во главе с трио Губернский — Данилкина — Малик «Динамо» завоевало 11 титулов чемпиона России (рекорд!), 9 кубков России (тоже рекорд!), Кубок УЕФА-2006/07, Межконтинентальный кубок-2013.

БОЙЦЫ!

Второй раз подряд привел бело-голубых к чемпионству Темур Алекберов, в прошлом защитник сборной России, чемпион Европы 1999 года, 7-кратный чемпион России в составе «Дины». Помогал ему Александр Рахимов, 8-кратный чемпион страны в составе своего нынешнего клуба. За физическую подготовку команды отвечал известный испанский специалист Марио Фернандес.

С самой лучшей стороны проявили себя в прошедшем сезоне старожилы бело-голубых вратарь Густаво, защитник Сергей Сергеев, универсалы Александр Фукин, Анатолий Бадретдинов, нападающий Сирило. За короткий срок в первоклассного мастера вырос в «Динамо» Денис Бурков, а фантастический Нандо не случайно получил приз лучшему игроку финала от спонсора российской суперлиги компании ФОНБЕТ.

Едва ли не лучший свой сезон провели вратарь Георгий Замтарадзе, ставший основным в сборной России, защитник, чемпион мира в составе сборной Бразилии Ари, для которого это второе российское золото после бразильского и испанского, и нападающий Павел Сучилин. Прекрасно вписались в динамовскую игру настоящие асы мини-футбола — еще один чемпион мира Вилде и Робиньо, а к концу сезона и незаурядный бомбардир Ренат Шакиров. К сожалению, травмы не позволили в полной мере проявить себя форварду сборной Бразилии Фернандиньо, игрокам сборной России вратарю Ивану Поддубному и защитнику Николаю Переверзеву. Все увереннее чувствовал себя в основном составе недавний дублер Сергей Орлов.