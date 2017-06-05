Одиннадцатое золото бело-голубых!

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Серия предполагала пять матчей до трех побед, и в какой-то степени жаль, что великолепный мини-футбольный фестиваль оказался короче на два игровых дня. Матчи, в которых невероятный накал сопровождался командным и индивидуальным мастерством, настоящим футбольным искусством мирового уровня, привлекли огромное внимание не только российских болельщиков, но и в интернет-сети во всех мини-футбольных странах, от Испании до Бразилии.

Но высший класс «Динамо», моральный дух, вера в успех, тренерская изобретательность и холодные головы игроков в кульминационные моменты решили вопрос о чемпионе за три дня.

После двух поражений на своей площадке «Дина», уступавшая сопернику совсем немного, была настроена дать решительный ответ в Щелкове. Обе команды начали встречу осторожно, избрав тактику игры от обороны. Но в отличие от бело-голубых, в частом тактическом варьировании которых этот вариант наигран, «Дина» крайне редко им пользовалась. И если на начальной свежести в игре царило равенство — команды обменялись голами, то, чем дальше, тем все более уверенно выглядело «Динамо».

Настоящим злым гением для пушкарей стал динамовский защитник Нандо, обычно ввиду занятости своими прямыми обязанностями высокой результативностью не блещущий. Но уже во втором финальном матче он дважды огорчил вратаря «Дины» Иваняка, а в третьем подтвердил, что закрыть его — дело для соперников нереальное, оформив покер.

Хозяева повели 3:1, 4:2, но гости не сдавались, наиграли на пенальти — 4:3, а ошибка Густаво, выкатившего мяч прямо под удар Хамадиеву, привела счет к ничейному.

Но партнеры российского бразильца всей четверкой пошли выручать своего голкипера, не раз спасавшего команду в труднейших ситуациях. И Нандо реализовал 6-метровый, назначенный за игру рукой Заболонкова.

Когда же «Дина» начала осаду ворот Густаво впятером, играя без вратаря, все тот же Нандо улучил момент для нокаутирующего удара через всю площадку по пустым воротам. 6:4 — и «Динамо» — чемпион!

— В таком виде (облитым шампанским. — Прим. «СЭ») прийти на пресс-конференцию — счастье для любого тренера, — не скрывал радости наставник «Динамо» Темур Алекберов. — Команда на протяжении всего плей-офф была заряжена на победу. На настрой игроков наложил отпечаток проигрыш «Дине» в финале Кубка России. Все жаждали реванша. По прежнему опыту знаю, что такие матчи зачастую выигрываются через оборону. Но, несмотря на небольшую результативность, и два первых матча получились весьма зрелищными, и тут надо отдать должное вратарям.

Мы очень хотели решить исход противоборства в третьем матче. Если бы серия затянулась, «Дина» как молодая, быстрая команда могла бы получить преимущество. И в третьем матче все было поставлено на карту. Он стал самым результативным — какие-то голы были результатом грубых ошибок, какие-то забили после наигранного розыгрыша стандартных положений….

В плей-офф огромное значение имеет победный опыт, и он был на нашей стороне. В «Динамо» немало игроков, выступавших в финалах чемпионатов мира и Европы, есть даже чемпионы мира. Вот этот опыт вкупе с мастерством и стал залогом нашей победы.

— Серия складывалась для нас очень тяжело и неудачно, — отметил главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе. — Считаю, мы не заслужили трех поражений подряд. В составе «Дины» играют люди, которые могут служить примером по своим человеческим качествам и как профессионалы. Эти люди — герои, заслуживают огромного уважения. И сегодня, да, формальное поражение для нас. Но внутри коллектива это была все-таки победа. С таким коллективом можно думать только о победах, которые могут быть уже в следующем году. Я очень надеюсь, что наша команда сохранится, будет усиливаться и радовать наших болельщиков.

Честно говоря, трудно понять, о какой победе своей команды говорит Зоидзе, но в главном с ним нельзя не согласиться: «Дина» молода, практически завершила смену поколений, перспективна и в новом сезоне должна предстать еще более сильной. Особенно с учетом того, что вместе с «Динамо» ей представлять Россию в Кубке УЕФА.

Три матча понадобились и «Газпрому-Югре», чтобы завоевать бронзу чемпионата.

— Первый тайм мы немного не так сыграли, а во втором уже поставили все на место, — комментировал третью подряд победу своей команды главный тренер югорчан Кака. — Мы знали, что должны решить вопрос сегодня, так и получилось.

Финал

Динамо — Дина — 6:4 (Нандо, 7, 21. 45, с 6-метрового, 50. Сергеев, 29. Бадретдинов, 31 — Эскердинья, 9, 36, с 6-метрового. Асадов, 30. Хамадиев, 38). Счет в серии — 3:0.