Одиннадцатое золото бело-голубых!
Подмосковное «Динамо», одержав три победы подряд над «Диной» в финальных матчах, в 11-й раз завоевало титул чемпиона России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Серия предполагала пять матчей до трех побед, и в
Но высший класс «Динамо», моральный дух, вера в успех, тренерская изобретательность и холодные головы игроков в кульминационные моменты решили вопрос о чемпионе за три дня.
После двух поражений на своей площадке «Дина», уступавшая сопернику совсем немного, была настроена дать решительный ответ в Щелкове. Обе команды начали встречу осторожно, избрав тактику игры от обороны. Но в отличие от
Настоящим злым гением для пушкарей стал динамовский защитник Нандо, обычно ввиду занятости своими прямыми обязанностями высокой результативностью не блещущий. Но уже во втором финальном матче он дважды огорчил вратаря «Дины» Иваняка, а в третьем подтвердил, что закрыть его — дело для соперников нереальное, оформив покер.
Хозяева повели 3:1, 4:2, но гости не сдавались, наиграли на пенальти — 4:3, а ошибка Густаво, выкатившего мяч прямо под удар Хамадиеву, привела счет к ничейному.
Но партнеры российского бразильца всей четверкой пошли выручать своего голкипера, не раз спасавшего команду в труднейших ситуациях. И Нандо реализовал 6-метровый, назначенный за игру рукой Заболонкова.
Когда же «Дина» начала осаду ворот Густаво впятером, играя без вратаря, все тот же Нандо улучил момент для нокаутирующего удара через всю площадку по пустым воротам. 6:4 — и «Динамо» — чемпион!
— В таком виде (облитым шампанским. — Прим. «СЭ») прийти на
Мы очень хотели решить исход противоборства в третьем матче. Если бы серия затянулась, «Дина» как молодая, быстрая команда могла бы получить преимущество. И в третьем матче все было поставлено на карту. Он стал самым результативным —
В
— Серия складывалась для нас очень тяжело и неудачно, — отметил главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе. — Считаю, мы не заслужили трех поражений подряд. В составе «Дины» играют люди, которые могут служить примером по своим человеческим качествам и как профессионалы. Эти люди — герои, заслуживают огромного уважения. И сегодня, да, формальное поражение для нас. Но внутри коллектива это была
Честно говоря, трудно понять, о какой победе своей команды говорит Зоидзе, но в главном с ним нельзя не согласиться: «Дина» молода, практически завершила смену поколений, перспективна и в новом сезоне должна предстать еще более сильной. Особенно с учетом того, что вместе с «Динамо» ей представлять Россию в Кубке УЕФА.
Три матча понадобились и «Газпрому-Югре», чтобы завоевать бронзу чемпионата.
— Первый тайм мы немного не так сыграли, а во втором уже поставили все на место, — комментировал третью подряд победу своей команды главный тренер югорчан Кака. — Мы знали, что должны решить вопрос сегодня, так и получилось.
Финал
Динамо — Дина — 6:4 (Нандо, 7, 21. 45, с 6-метрового, 50. Сергеев, 29. Бадретдинов, 31 — Эскердинья, 9, 36, с 6-метрового. Асадов, 30. Хамадиев, 38). Счет в серии — 3:0.
Матч за 3-е место
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