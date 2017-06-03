«Динамо» победило «Дину» и в 11-й раз стало чемпионом России по мини-футболу

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Встреча, прошедшая в субботу в Щелково, завершилась со счетом 4:3. В составе «Динамо» голы забили Нандо (7-я, 21-я минута), Сергей Сергеев (29-я) и Анатолий Бадретдинов (31-я). У «Дины» отличился Эскердинья (9-я, 36-я) и Дамир Хамадиев (38-я).

«Динамо» победило в серии со счетом 3−0 и в 11-й раз в истории стало чемпионом России.

Бронзовые медали ранее в субботу завоевал югорский «Газпром-Югра», обыгравший со счетом 3−0 в серии новосибирский «Сибиряк».