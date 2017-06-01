«Динамо» открывает золотодобычу в гостях

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То же самое произошло в серии за бронзу — в противостоянии «Газпром-Югры» и «Сибиряка».

Дебют первого финального матча остался за гостями. К кульминации сезона динамовцы обрели присущие им скорость, легкость и чувство локтя. На 4-й минуте бело-голубые, словно отличники по геометрии, разыграли ввод мяча из-за боковой линии, и Бадретдинов с подачи Вилде хитрым ударом открыл счет.

«Дина» попыталась немедленно вернуть образовавшийся должок. Правда, ее лучший бомбардир Эскердинья был скован по рукам и ногам суперплотной опекой соперников, но роль лидера не без успеха взял на себя Абрамов, находивший моменты для ударов, которым, правда, недоставало точности.

А на 13-й минуте Вилде удачно ассистировал Робиньо, который с разворота забил очень красивый гол через ногу бросившегося наперерез вратаря Иваняка, до перерыва не раз выручавшего «Дину».

Во втором тайме на первый план уже вышел заметно хромавший вратарь бело-голубых Замтарадзе. Густаво после травмы, Поддубный выбыл до конца сезона, и динамовцам оставалось надеяться на героизм Замтарадзе, отразившего с десяток труднейших мячей. «Дина» атаковала много и настойчиво, «Динамо» стояло насмерть, отвечая достаточно опасными контратаками.

За пять с половиной минут до конца основного времени главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе заменил вратаря пятым полевым игроком, и этот ход сработал. Удар Ниязова, небольшой рикошет, и перевес «Динамо» свелся к минимуму. «Дина» создала еще пару хороших моментов, но Замтарадзе после очередной заморозки колена сыграл выше всяких похвал. В итоге — победа динамовцев со счетом 2:1.

— Игра получилась по-настоящему финальной, — подвел итоги универсал бело-голубых Александр Фукин. — В первом тайме наша команда контролировала ход матча, во втором, стараясь сохранить счет, снизила скорость и позволила сопернику выравнять игру. «Дина» сократила отставание до минимума, но большего мы ей сделать не дали.

— Матч проиграли в первом тайме, пропустив два мяча, — уверен форвард «Дины» Арсер Багиров. — Видимо, перегорели немного.

На следующий день ворота «Динамо» защищал Густаво и делал это превосходно.

Едва введя мяч в игру, «Дина» продемонстрировала высочайший настрой, проведя две опаснейшие атаки, но не забила. Ответ бело-голубых получился убийственным. Шакиров на невероятной скорости замкнул отличную передачу Буркова справа. С середины тайма «Дина» завладела инициативой, но в обороне «Динамо» словно часовой механизм работала подстраховка, а в воротах блистал Густаво.

После перерыва игра стала еще более жесткой, судьи и врачи не знали покоя. Но реализовать свое преимущество «Дина» смогла только на 48-й минуте после красивого удара Асадова.

Физически хозяева выглядели лучше, и казалось, что овертайм останется за ними. Но динамовцы сумели сохранить концентрацию, играли безошибочно в отличие от соперника, который упустил по центру Нандо, четко реализовавшего пас Сирило. А спустя три минуты опрометчивый выход из ворот Иваняка стоил «Дине» третьего гола.

— Страсти бурлили на площадке, иногда выплескиваясь через край, — комментировал встречу главный тренер «Динамо» Темур Алекберов. — Матч получился очень содержательным, шла обоюдоострая игра с большим количеством моментов. В дополнительное время удача была благосклонна к нашей команде, но путь еще не пройден.

— Игра у «Дины» была на уровне финала, — считает Бесик Зоидзе. — Увы, нам не удалось реализовать свои шансы на победу. Но два поражения ничего еще не значат. Я верю в команду и убежден, что у нее есть силы и характер, чтобы исправить положение.

Ведомый Лео Сантаной «Сибиряк» уверенно начал первый матч с «Газпромом-Югрой», поведя — 2:0. Но, потеряв из-за травмы своего лидера, быстро утратил и преимущество в счете. «Югра» с возвращением Шаяхметова и Марсенио сумела сформировать, наконец, две полноценные четверки и уверенно довела встречу до победы.

Во втором матче у сибиряков не смог сыграть еще и лучший бомбардир суперлиги Сими Сайотти, но они сражались как львы и вряд ли уступили бы, если бы не великолепные действия вратаря гостей Купатадзе.

— Тяжело играть за третье место, для нас это первое такое испытание, — признался главный тренер «Газпрома-Югры» Кака. — Я волновался, как команда себя поведет, насколько будет мотивирована. И увидел то, что хочу создать, — коллектив команды «Газпром», которая стала их жизнью. И молодые, у которых все впереди, и опытные футболисты играли с душой.