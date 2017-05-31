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Возвращение Густаво

Ехать в Щёлково в гости к «Динамо», уступая 0−2 в серии, — почти самоубийство. Это всё, что нужно было знать игрокам «Дины», выходившим на второй домашний матч финала чемпионата России. Им никак нельзя было уступать в этой встрече, иначе шансы «императорцев» выиграть серию устремились бы к нулю. «Дине» нужно было забивать первой, нужно было навязывать сопернику свою игру. Сразу, без пауз и раскачек.

Густаво в воротах с первых секунд — Темур Алекберов определённо решил удивить своего визави Бесика Зоидзе. Хотя, возможно, всё дело было в травме Замтарадзе, но Георгий в полной форме находился на скамейке запасных и, получается, в случае чего готов был войти в игру. Фернандиньо остался вне заявки, а место третьего легионера занял Ари. Тренерский штаб решил обойтись без резких изменений во вратарской линии: Иваняк привычно вышел на доверенный ему рубеж. И началось.

Истину не пропьёшь

Прудников на 10-й секунде должен был всего лишь попасть в пустой ближний угол, но не попал. Спустя 10 секунд Эскердинья должен был всего лишь пробить мимо Густаво, но не пробил. Спустя ещё 20 секунд Шакиров должен был всего лишь замкнуть прострел Буркова. И замкнул — 1:0. Не забиваешь ты… Ну, вы в курсе.

Дальше всё было резко, жарко и нервно. Моментов у ворот обеих команд возникало не много, а вот споров, разговоров и нервов — предостаточно. Хозяева старательно прессинговали, но бело-голубые достаточно уверенно из-под прессинга выходили. На 10-й минуте Фукин вывел Ари на ударную позицию, но бразилец не попал по мячу.

Слишком спокойная «Дина»

В обороне «Динамо» играло великолепно. Странно, но сегодня хозяева в созидании выглядели гораздо невнятнее, нежели накануне, так что у Густаво работы практически не было. При этом контратаки гостей несли реальные угрозы, Иваняк вообще не скучал и раза два спас команду от неприятностей. В целом ход матча был весьма средним, и это, разумеется, играло на обе руки «Динамо».

За три минуты до перерыва Зоидзе использовал свой тренерский тайм-аут и попытался встряхнуть своих слишком уж спокойных подопечных. Получилось частично: диновцам наконец удалась быстрая контратака три в два, в завершение которой Эскердинья в который уже раз пробил выше ворот. Заключительным игровым действием тайма стал сейв Густаво, после которого мяч рикошетом облизал перекладину.

Снова здорово

Стартовые 20 секунд второго тайма — и снова здорово. Опасный удар Асадова, мощный сейв Густаво на добивании — «Дина» транжирила моменты так, как будто их у игроков императорского клуба девать было некуда. Тут ещё и Нандо покатился и прервал потенциально голевую передачу Разорёнова на Панкратова, правда, в ответной атаке уже Иваняк тащил после коварного удара Робиньо.

Движение Фукина в центр с последующим убиранием Кутузова на замахе должно было стать голевым, но удару в противоход Иваняку совсем чуть-чуть не хватило точности. Ари, карауливший передачу на дальней штанге, схватился за голову: с его позиции казалось, что мяч уже влетает в сетку. На 15-й минуте Кутузов тоже видел мяч в сетку после своего дальнего удара, но на линии ворот возникла нога Нандо и отвела угрозу. Спустя секунды Эскердинья бил почти наверняка, но угодил в штангу.

Добро пожаловать в овертайм

Гол назревал, но вместо него назрела рукопашная. Нандо и Абрамов играли один в один, сначала россиянин встретил бразильца плечом, но тот не упал, а через три секунды повторил то же самое с Абрамовым. Сергей немедленно повалился на паркет, к месту события примчались оба вратаря и все полевые, находившиеся на площадке, началось выяснение отношений в формате «все на всех», а больше всех досталось Бадретдинову. На выходе жёлтые карточки получили Нандо, Густаво и Иваняк, а также Робиньо — за попытку давления на судей.

Ну, а дальше «Дина» атаковала, «Динамо» — отбивалось. За пять минут до завершения второго тайма бело-голубые добрали пятый фол, а Вилде получил жёлтую карточку за довольно грубое нарушение. За три минуты до сирены Зоидзе всё ещё не выпускал пятого полевого и оказался прав: на 23-й минуте Асадов после передачи Абрамова вколотил мяч в дальний угол — 1:1. Добро пожаловать в дополнительное время.

Скукота и Нандо

Первый овертайм можно было описать одним словом — скукота. Никто не хотел ошибиться, никто и не ошибался. Зато на 19-й секунде второго дополнительного тайма Нандо внезапно выскочил один на один с Иваняком и чётко пробил низом — 2:1. Зоидзе сразу выпустил вратаря-гонялу, Эскердинья попал в штангу, а всё закончил всё тот же Нандо, подкарауливший ошибку Иваняка на выходе — 3:1.

Финальная серия переезжает в Щёлково, третий матч состоится 3 июня.