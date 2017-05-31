«Динамо» обыграло «Дину» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Ренат Шакиров (1-я минута) и Нандо (56, 60). У проигравших отличился Янар Асадов (48). Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Динамо».

Следующий матч пройдет 3 июня в Щелкове.