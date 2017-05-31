«Динамо» обыграло «Дину» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подмосковное «Динамо» в дополнительное время одержало победу над московской «Диной» со счетом 3:1 во втором матче финальной серии чемпионата России по
мини-футболу, который прошел в Москве.
В составе победителей забитыми мячами отметились Ренат Шакиров (1-я минута) и Нандо (56, 60). У проигравших отличился Янар Асадов (48). Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Динамо».
Следующий матч пройдет 3 июня в Щелкове.
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