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31 мая 2017, 10:14 | Футбол: Мини-футбол | «Прессбол»

Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. Перемена мест

Полуфинал нынешнего чемпионата Беларуси интриговал донельзя. Пары нынешних участников ½ финала были идентичны прошлогодним. Только по их итогам соперники поменялись ролями. «Лидсельмаш» и «МАПИД», сражавшиеся за чемпионство, будут оспаривать бронзу, а «Столица» и ВРЗ впервые сойдутся в совместной «золотой лихорадке».

Полуфинал нынешнего чемпионата <span class=error>Беларуси</span> интриговал донельзя. Пары нынешних участников ½ финала были идентичны прошлогодним. Только по их итогам соперники поменялись ролями. Лидсельмаш и <span class=error>МАПИД</span> сражавшиеся за <span class=error>чемпионство</span> будут оспаривать бронзу а Столица и <span class=error>ВРЗ</span> впервые сойдутся в совместной золотой лихорадке. Увеличить
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Оба полуфинальных сражения выдались на загляденье. Для выявления финалистов потребовались по три матча. Более того, во вторых из них пришлось прибегнуть к послематчевым пенальти, по итогам которых серии продлились.

½ финала

Столица — МАПИД — 0:1, 3:3 (3:2 по пенальти), 9:1

В прошлом сезоне против «Столицы» сыграл синдром «15 секунд». Напомним, именно за этот отрезок времени МАПИД дважды вырывал победы до конца дополнительного времени. Сейчас «столичники» извлекли урок и играли совершенно иначе — основной упор был сделан на игру против «гонялы», которого любит использовать в своем арсенале МАПИД.

Все три матча получились равными. В первом единственной глобальной хозяйской ошибкой воспользовался российский легионер Перемитин, во втором все решилось в лотерейной серии пенальти, в которой спасовал тот, кто по-тренерски переиграл «Столицу» год назад — играющий тренер Алексей Попов. В решающем поединке соперники побежали шашки наголо. В «столичном» лазарете значились Шостак и Королишин, которые как минимум не помешали бы при атакующей стратегии МАПИДа, который любит играть со «столбом». Но отряд не заметил потери бойцов. При игре с «гонялой» «мапидовцы» были перекушены. Тем не менее, итоговые 9:1, которые стали рекордом результативности для данной стадии плей-офф (когда-то «Лидсельмаш» обыгрывал «Борисов-900» в четвертьфинале 10:0), совершенно не по игре. А МАПИДу стоит отдать должное, что они играли до конца.

ВРЗ — Лидсельмаш — 4:1, 5:5 (2:0 по пенальти), 5:2

Для «Лидсельмаша», который побеждал в двух предыдущих чемпионатах, ВРЗ — совершенно неудобный соперник. Во-первых, с этой командой по статистике абсолютный паритет: 4 победы, 4 поражения, 3 ничьих. Во-вторых, в этом сезоне железнодорожники «сельмашевцам» в основное время не проигрывали. Единственное фиаско случилось во втором матче в серии пенальти, которую для Лиды вытащил голкипер Андрей Головнев, скушавший выстрелы Гончарова и Григорьева. А вот в Гомеле, в решающем матче при счете 2:1 лидчане пошли ва-банк. И прогорели. Дубль голкипера Дегтяренко, который случился в течение 57 секунд, отправил матч в точку невозврата.

За год все перевернулось с ног на голову. Кто играл в финале — оспорят бронзу. Кто сражался за золото — мечтает хоть о каких-нибудь медалях.

Интрига входит в максимальную фазу. Дальше — интересней.

ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ (до 3-х побед)

1-й матч. 2 июня (пятница). Начало в 18.00.
2-й матч. 6 июня (вторник). Начало в 19.00.
3-й матч. 10 июня (суббота). Начало в 14.30.
4-й матч (при необходимости). 14 июня (среда). Начало в 19.00.
5-й матч (при необходимости). 18 июня (воскресенье). Начало в 14.00.

СЕРИЯ ЗА 3-е МЕСТО (до 2-х побед)

1-й матч. 3 июня (суббота).
2-й матч. 7 июня (среда).
3-й матч (при необходимости). 11 июня (воскресенье).

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