Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. Перемена мест
Полуфинал нынешнего чемпионата Беларуси интриговал донельзя. Пары нынешних участников ½ финала были идентичны прошлогодним. Только по их итогам соперники поменялись ролями. «Лидсельмаш» и «МАПИД», сражавшиеся за чемпионство, будут оспаривать бронзу, а «Столица» и ВРЗ впервые сойдутся в совместной «золотой лихорадке».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Оба полуфинальных сражения выдались на загляденье. Для выявления финалистов потребовались по три матча. Более того, во вторых из них пришлось прибегнуть к послематчевым пенальти, по итогам которых серии продлились.
½ финала
Столица — МАПИД — 0:1, 3:3 (3:2 по пенальти), 9:1
В прошлом сезоне против «Столицы» сыграл синдром «15 секунд». Напомним, именно за этот отрезок времени МАПИД дважды вырывал победы до конца дополнительного времени. Сейчас «столичники» извлекли урок и играли совершенно иначе — основной упор был сделан на игру против «гонялы», которого любит использовать в своем арсенале МАПИД.
Все три матча получились равными. В первом единственной глобальной хозяйской ошибкой воспользовался российский легионер Перемитин, во втором все решилось в лотерейной серии пенальти, в которой спасовал тот, кто
ВРЗ — Лидсельмаш — 4:1, 5:5 (2:0 по пенальти), 5:2
Для «Лидсельмаша», который побеждал в двух предыдущих чемпионатах, ВРЗ — совершенно неудобный соперник.
За год все перевернулось с ног на голову. Кто играл в финале — оспорят бронзу. Кто сражался за золото — мечтает хоть о
Интрига входит в максимальную фазу. Дальше — интересней.
ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ (до 3-х побед)
1-й матч. 2 июня (пятница). Начало в 18.00.
2-й матч. 6 июня (вторник). Начало в 19.00.
3-й матч. 10 июня (суббота). Начало в 14.30.
4-й матч (при необходимости). 14 июня (среда). Начало в 19.00.
5-й матч (при необходимости). 18 июня (воскресенье). Начало в 14.00.
СЕРИЯ ЗА 3-е МЕСТО (до 2-х побед)
1-й матч. 3 июня (суббота).
2-й матч. 7 июня (среда).
3-й матч (при необходимости). 11 июня (воскресенье).
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