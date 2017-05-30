За одного забитого дали двух. Как «Динамо» повело в финальной серии
Первый матч финальной серии
мини-футбольной Суперлиги голами не порадовал. «Динамо» и «Дина» забили лишь трижды, но бело-голубым хватило.
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Видимо, что-то случилось...
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Двадцатикратные
20 чемпионских титулов на двоих — достижения финалистов
Алекберов вновь доверил место в составе Фернандиньо. В четвертьфинале и полуфинале бразилец дважды выходил в проигранных матчах, после чего выпадал из заявки, а его команда доводила серию до победы. И вот тренерский штаб снова сделал ставку на форварда, оставив вне состава Ари.
Эскердинья, Ниязов, Панкратов, Разорёнов — так выглядело стартовое сочетание хозяев.
Противостояли им Нандо, Шакиров, Бурков, Фукин. Иваняк и Замтарадзе в воротах — тут никаких сюрпризов не было. Трибуны арены ДС «Квант» были переполнены, при этом и динамовских болельщиков собралось немало.
Не забиваешь ты — забьёт Бадретдинов
Всего полминуты прошло со стартового свистка, а Замтарадзе уже представил болельщикам
Не менее красивой вышла первая голевая атака. При розыгрыше аута Фукин открылся на бровке под пас Робиньо, тонкой передачей нашёл Бадретдинова, а тот дальней ногой и в касание перевёл мяч в пустые ворота — 1:0. И тут же штанга спасла ворота «Динамо» после удара Абрамова, а секундами позже лишь голова Буркова помешала Эскердинье воткнуть мяч под перекладину.
Идеальный «черпачок»
После паузы игра окончательно выровнялась и успокоилась. За следующие 10 минут вратари от силы по разу вступили в игру, зато стало больше фолов, остановок и даже случилось небольшое выяснение отношений. На 23-й минуте Нандо убежал один на один с Иваняком аж со своей половины площадки, но сил и времени на качественный удар у бразильца уже не осталось. Закончился тайм хамоватой выходкой Прудникова. Он
Хорошо заметный судья
Второй тайм тоже начался с судейского недоразумения. Абрамов стал обыгрывать движением в центр, мяч потерял, наткнулся на Фернандиньо и упал. Если тут и имело место
Бригада арбитров, судя по всему, медленно, но верно теряла контроль над ходом матча. В следующие пять минут произошло сразу несколько странных моментов, причём больше пострадали гости. Это, естественно, заводило игроков обеих команд, так что тренерам пришлось приложить немало усилий для наведения спокойствия в умах и сердцах своих подопечных. Успокоились и судьи. К середине тайма счёт был всё тем же — 2:0.
На гол наиграли
«Динамо» быстро добралось до отметки в четыре фола, но больше
И гол пришёл. На него «Дине» потребовались три минуты и один рикошет после удара Ниязова — 1:2. Трибуны взорвались и что есть сил погнали своих любимцев вперёд. За оставшиеся полторы минуты Замтарадзе сжёг больше нервных клеток, чем за весь предыдущий матч, но забить хозяевам так и не позволил.
Счёт в серии — 1−0 в пользу «Динамо». Следующий матч уже завтра, 31 мая.
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