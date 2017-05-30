За одного забитого дали двух. Как «Динамо» повело в финальной серии

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Двадцатикратные

20 чемпионских титулов на двоих — достижения финалистов плей-офф Суперлиги-2016/17 впечатляли. Ни «Дина», ни «Динамо» не были победителями нынешнего регулярного чемпионата, зато одни являлись действующими обладателями Кубка, а другие — действующими чемпионами страны. Неплохая вывеска, не правда ли?

Алекберов вновь доверил место в составе Фернандиньо. В четвертьфинале и полуфинале бразилец дважды выходил в проигранных матчах, после чего выпадал из заявки, а его команда доводила серию до победы. И вот тренерский штаб снова сделал ставку на форварда, оставив вне состава Ари.

Эскердинья, Ниязов, Панкратов, Разорёнов — так выглядело стартовое сочетание хозяев.

Противостояли им Нандо, Шакиров, Бурков, Фукин. Иваняк и Замтарадзе в воротах — тут никаких сюрпризов не было. Трибуны арены ДС «Квант» были переполнены, при этом и динамовских болельщиков собралось немало.

Не забиваешь ты — забьёт Бадретдинов

Всего полминуты прошло со стартового свистка, а Замтарадзе уже представил болельщикам чудо-сейв. Быстрая контратака хозяев завершилась коварным ударом Разорёнова в противоход голкиперу — Замтарадзе с трудом среагировал, но от его ноги мяч по высокой дуге полетел в ворота. Каким образом Георгий сумел выпрыгнуть с паркета и смахнуть мяч в сторону — загадка. Но получилось очень красиво.

Не менее красивой вышла первая голевая атака. При розыгрыше аута Фукин открылся на бровке под пас Робиньо, тонкой передачей нашёл Бадретдинова, а тот дальней ногой и в касание перевёл мяч в пустые ворота — 1:0. И тут же штанга спасла ворота «Динамо» после удара Абрамова, а секундами позже лишь голова Буркова помешала Эскердинье воткнуть мяч под перекладину.

Идеальный «черпачок»

Бело-голубые легко отодвинули игру от своих ворот — и вот уже Фукин и Сирило последовательно схватились за головы, не реализовав свои моменты. А Робиньо реализовал: на 13-й минуте получил мяч спиной к воротам, быстро развернулся и исполнил идеальный «черпачок» — 2:0. Бесик Зоидзе сразу же потребовал тайм-аут.

После паузы игра окончательно выровнялась и успокоилась. За следующие 10 минут вратари от силы по разу вступили в игру, зато стало больше фолов, остановок и даже случилось небольшое выяснение отношений. На 23-й минуте Нандо убежал один на один с Иваняком аж со своей половины площадки, но сил и времени на качественный удар у бразильца уже не осталось. Закончился тайм хамоватой выходкой Прудникова. Он зачем-то лягнул Вилде, перед этим успевшего чисто сыграть в подкате. Санкций со стороны судей почему-то не последовало.

Хорошо заметный судья

Второй тайм тоже начался с судейского недоразумения. Абрамов стал обыгрывать движением в центр, мяч потерял, наткнулся на Фернандиньо и упал. Если тут и имело место какое-то правонарушение, то именно со стороны диновца, но арбитры назначили штрафной в сторону «Динамо». Стандарт этот, впрочем, никаких дивидендов хозяевам не принёс.

Бригада арбитров, судя по всему, медленно, но верно теряла контроль над ходом матча. В следующие пять минут произошло сразу несколько странных моментов, причём больше пострадали гости. Это, естественно, заводило игроков обеих команд, так что тренерам пришлось приложить немало усилий для наведения спокойствия в умах и сердцах своих подопечных. Успокоились и судьи. К середине тайма счёт был всё тем же — 2:0.

На гол наиграли

«Динамо» быстро добралось до отметки в четыре фола, но больше бело-голубые правил не нарушали. Хозяева постепенно поддавливали соперника, однако Замтарадзе стоял стеной, а защитники ему активно помогали. На 20-й минуте Зоидзе взял тренерский перерыв и после него выпустил Абрамова в майке вратаря-гонялы.

И гол пришёл. На него «Дине» потребовались три минуты и один рикошет после удара Ниязова — 1:2. Трибуны взорвались и что есть сил погнали своих любимцев вперёд. За оставшиеся полторы минуты Замтарадзе сжёг больше нервных клеток, чем за весь предыдущий матч, но забить хозяевам так и не позволил.

Счёт в серии — 1−0 в пользу «Динамо». Следующий матч уже завтра, 31 мая.