«Столица» сравняла счет в серии ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу с МАПИДом

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В гостевой встрече во дворце спорта «Уручье» мапидовцы добились победы с минимальным перевесом 1:0 и сегодняшний поединок на своей площадке также начали здорово. Уже на первой минуте игры Дмитрий Лось поразил ворота гостей, через 12 минут Леонид Шиловский сделал счет 2:0. Оказавшись в очень непростой ситуации, «столичники» не пали духом, и за минуту до перерыва Дмитрий Поляков сократил разрыв до минимума — 1:2. В середине второго тайма бразильский легионер «Столицы» Бето восстановил равновесие, а за 5 минут до окончания основного времени матча команды обменялись голами — 3:3. В овертайме шла равная борьба, и зрители не увидели забитых мячей. Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которой успешнее были игроки «Столицы» — 3:2. Счет в серии до двух побед сравнялся — 1−1. Решающий поединок за выход в финал состоится 30 мая на арене «Уручье».

В другой полуфинальной паре сегодня в Лиде встречаются действующий чемпион страны — «Лидсельмаш» и гомельский ВРЗ. Их первая встреча в Гомеле завершилась победой ВРЗ — 4:1.