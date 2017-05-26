Победитель казахстанского турнира YELEU CUP занял пятое место в Лиге чемпионов по футзалу
Лига чемпионов по футзалу УЕФС проводится ежегодно при участии 12 европейских команд. В этом году она прошла в Риме. От Казахстана участвовал победитель турнира YELEU CUP — «Аманат» из Астаны, передает корреспондент Vesti.kz.
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YELEU CUP проводится в Астане на протяжении 16 лет. Вообще, к играм Лиги чемпионов УЕФС допускаются команды с высоким рейтингом. В прошлом году «Аманат» дошел до финала Лиги чемпионов, где в упорной борьбе уступил российскому клубу «Волга-Саратов» (2:4). Несмотря на это, занесла в свою копилку необходимые рейтинговые очки, позволившие ей и в этом году выступить в европейском турнире.
Участие «Аманата» в Лиге чемпионов стало возможно благодаря вхождению YELEU CUP в состав KAFUSA (Северо-Азиатская футзальное объединение).
Согласно жеребьевки «Аманат» попал в группу А, где его соперниками стали «Руссланд Нахабино» (Россия) и «Римини» (Италия).
Группа В: «Волга-Саратов» (Россия, прошлогодний чемпион), «Тичино Лугано» (Италия) и «Лайнет» (Италия).
Группа С: «Торпедо-Мами» (Москва, Россия), «КСИ Вольво 240» (Норвегия), «ВСП Новабрик Поличка» (Чехия).
Группа D: «Чичина Новара» (Италия), «Охало» (Израиль) и Злин (Чехия).
Более подробно о прошедших играх в Риме рассказал Мурат Елеупов, директор YELEU CUP (международный турнир по футзалу с 2002 года).
— Фаворитами турнира считались российские команды, так как в их составах было много игроков из национальной сборной. Кстати, этот футзал немного отличался от традиционного
В своей группе мы победили «Римини» и «Руссланд», что позволило нам с первого места выйти в четвертьфинал, где предстояло встретиться с «ВСП Новабрик Поличка». У чехов были неподвижные игроки. Казалось, что у нас более техничная, хорошо подготовленная тактически и мобильная команда. И, в
В результате, дальше соперничали за
Аутсайдерами Лиги чемпионов оказались «Злин», «КСИ Вольво 240». Фавориты были российские клубы «Волга-Саратов» и «Торпедо-Мами», в итоге они встретились между собой в финале. Команды очень хорошо друг друга знают
В матче за третье место сошлись «ВСП Новабрик Поличка» и «Чичина Новара». Итальянцы по ходу игры вели в
Причем в этом турнире могли играть как любители, так и профессионалы. Многие клубы были усилены игроками национальных сборных. За нас, например, также играли сборники. Это Григорий Шамро, Чингиз Есенаманов, Павел Таку, Кайрат Иманалин, Михаил Першин. То есть везли в Рим хороших ребят и рассчитывали на серьезный результат. Увы, не получился матч с чехами.
В следующем году в Лиге чемпионов выступит команда «Инжу», ставшая победителем YELEU CUP-2017, — рассказал Мурат Елеупов.
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