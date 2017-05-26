Победитель казахстанского турнира YELEU CUP занял пятое место в Лиге чемпионов по футзалу

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YELEU CUP проводится в Астане на протяжении 16 лет. Вообще, к играм Лиги чемпионов УЕФС допускаются команды с высоким рейтингом. В прошлом году «Аманат» дошел до финала Лиги чемпионов, где в упорной борьбе уступил российскому клубу «Волга-Саратов» (2:4). Несмотря на это, занесла в свою копилку необходимые рейтинговые очки, позволившие ей и в этом году выступить в европейском турнире.

Участие «Аманата» в Лиге чемпионов стало возможно благодаря вхождению YELEU CUP в состав KAFUSA (Северо-Азиатская футзальное объединение).

Согласно жеребьевки «Аманат» попал в группу А, где его соперниками стали «Руссланд Нахабино» (Россия) и «Римини» (Италия).

Группа В: «Волга-Саратов» (Россия, прошлогодний чемпион), «Тичино Лугано» (Италия) и «Лайнет» (Италия).

Группа С: «Торпедо-Мами» (Москва, Россия), «КСИ Вольво 240» (Норвегия), «ВСП Новабрик Поличка» (Чехия).

Группа D: «Чичина Новара» (Италия), «Охало» (Израиль) и Злин (Чехия).

Более подробно о прошедших играх в Риме рассказал Мурат Елеупов, директор YELEU CUP (международный турнир по футзалу с 2002 года).

— Фаворитами турнира считались российские команды, так как в их составах было много игроков из национальной сборной. Кстати, этот футзал немного отличался от традиционного мини-футбола, так как ауты и угловые разыгрывались вводом мяча из рук. Поэтому нашим игрокам приходилось немного перестраиваться.

В своей группе мы победили «Римини» и «Руссланд», что позволило нам с первого места выйти в четвертьфинал, где предстояло встретиться с «ВСП Новабрик Поличка». У чехов были неподвижные игроки. Казалось, что у нас более техничная, хорошо подготовленная тактически и мобильная команда. И, в общем-то, мы считались фаворитами матча. Но по ходу игры пропустили необязательный гол, после чего начали играть нервозно, потому что старались отыграться. В принципе, это получилось, так как первый тайм закончили со счетом 2:1. После перерыва забили третий гол и вроде бы контролировали игру. Но опять же чехам повезло. Им снова удалось забить и в дальнейшем сравнять счет. Причем мячи провели не за счет каких-то наигранных комбинаций, а благодаря индивидуальным действиям некоторых игроков. У нас очень опытный вратарь (Григорий Шамро), много выручал нас в этом году, а в прошлом розыгрыше признавался лучшим игроком турнира. Но в этот раз так сложилось, что основное время завершилось вничью 3:3, а по пенальти уступили 2:3. Плюс с чехами не смог сыграть из-за травмы один из ведущих наших игроков Чингиз Есенаманов.

В результате, дальше соперничали за пятое-восьмое места. Играли с израильской командой «Охало» и выиграли у нее (6:4), заняв итоговое пятое место. И эту встречу провели фактически вторым составом. Мы понимали, что израильтян на голову сильнее, поэтому предоставилась возможность сыграть ребятам, не игравшим в предыдущих матчах.

Аутсайдерами Лиги чемпионов оказались «Злин», «КСИ Вольво 240». Фавориты были российские клубы «Волга-Саратов» и «Торпедо-Мами», в итоге они встретились между собой в финале. Команды очень хорошо друг друга знают из-за противостояния в своем национальном чемпионате. Поэтому финал получился немного скучноватым, 0:0 в основное время, моментов создали немного. В дополнительное время тоже не был выявлен сильнейший — 2:2, а в серии пенальти победила «Волга-Саратов», став двукратным чемпионом Лиги чемпионов.

В матче за третье место сошлись «ВСП Новабрик Поличка» и «Чичина Новара». Итальянцы по ходу игры вели в два-три мяча. Но, как и мы, недооценили соперника. Как итог, основное время завершилось 6:6, а в дополнительное время победу вырвали игроки «ВСП Новабрик Поличка» — 8:6. Надо сказать, что чехи взяли свое за счет желания и дисциплинированной игры, хотя итальянцы были сильнее по мастерству и тактическим моментам.

Причем в этом турнире могли играть как любители, так и профессионалы. Многие клубы были усилены игроками национальных сборных. За нас, например, также играли сборники. Это Григорий Шамро, Чингиз Есенаманов, Павел Таку, Кайрат Иманалин, Михаил Першин. То есть везли в Рим хороших ребят и рассчитывали на серьезный результат. Увы, не получился матч с чехами.

В следующем году в Лиге чемпионов выступит команда «Инжу», ставшая победителем YELEU CUP-2017, — рассказал Мурат Елеупов.