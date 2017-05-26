Лев Ким: За игру всех сборных Казахстана ответственна ФФК

Поражения сверстникам из Сербии, Румынии и России с общим счетом 2:27 оказались лишь частью фиаско наших соотечественников. Ответственные лица полностью провалили организацию участия сборной Казахстана в этом турнире: как нам стало известно, готовиться к играм юноши начали лишь за несколько дней до вылета в Сербию, а из-за проблем с паспортами, команда лишилась нескольких игроков основного состава. В интервью Vesti.kz президент Ассоциации футзала Казахстана Лев Ким рассказал, кто отвечает за результаты сборных команд, а также ответил на критику в адрес работы его структуры.

— Юношеская сборная Казахстана по футзалу неудачно выступила на международном турнире «Кубок Развития», проиграв все три матча. В чем причина столь неблагоприятного исхода?

— Это был «обкаточный’турнир, организованный УЕФА. Насколько мне известно, УЕФА покрывал часть расходов, если даже не все. Мне тяжело давать какие-то комментарии касательно этой команды, вопрос нужно задать Федерации футбола Казахстана. Ассоциация футзала Казахстана не принимала участия в подготовке и формировании данной сборной. Мы высказывали свои пожелания и рекомендации касательно тренерского состава, так как АФРК проводила чемпионат Казахстана U-17, где просматривались игроки для сборной, но подбор игроков — это прерогатива Департамента массового футбола Федерации футбола Казахстана.

— То есть, формированием и подготовкой сборной Казахстана U-17 занималась Федерация футбола Казахстана?

— Да, именно так. За игру всех сборных Казахстана ответственна ФФК.

— По вашему личному мнению, что помешало нашим ребятам показать более приемлемый результат?

— Вовремя не была начата соответствующая подготовка к турниру. Отсюда и результат. Да, есть, конечно, определенные сложности, касательно проведения молодежного чемпионата. И все же, способная в футзале молодежь в Казахстане имеется. В том числе и у «Аята», на базе которого формировалась юношеская сборная страны. Есть и у «Актобе» игроки, и у «Тулпара», и у шымкентского СДЮШОР. Нельзя сказать, что некому играть в юношеской сборной. Такая же ситуация была и с основной сборной, но все ведь зависит от того, как проводить подготовку к турнирам. Но это мое личное мнение, более углубленный комментарий, наверное, могут дать представители ФФК.

— В то же время, результаты национальной сборной Казахстана по футзалу не могут не радовать — вслед за успешным выступлением на чемпионате Европы-2016, наша команда с легкостью прошла отбор и на следующий ЕВРО.

— Положительный скачок в игре нашей основной сборной ковался еще пять-шесть лет назад. У нас всегда были местные игроки хорошего уровня, была и соответствующая подготовка, но для отличных результатов не хватало совсем немного, небольшого шага. Этим шагом стала натурализация троих сильнейших футзалистов, что дало свои плоды.

— Несмотря на все успехи футзальной сборной (бронза ЕВРО, шестое место в рейтинге УЕФА), все еще находятся ярые противники натурализации игроков…

— В европейском рейтинге, мы — шестые, и все пять топ-команд, возглавляющие рейтинг, имеют в своих составах натурализованных футзалистов. То есть, в этой практике мы не одиноки. Испания, Россия, Португалия, Италия — эти страны имеют очень сильные чемпионаты по футзалу, но в их сборных выступают немало натурализованных игроков! И это объяснимо тем, что на определенных этапах становления команды без приглашенных спортсменов не обойтись, а ведь интерес к виду спорта привлекают как раз результаты и эффектная игра. В лице Игиты, Дугласа и Лео, мы сделали точечные вливания в команду, укрепили проблемные позиции. Рядом с ними и доморощенные игроки обрели большую уверенность в себе. Например, лучшим бомбардиром последнего чемпионата Европы в нашей команде стал Серик Жаманкулов. Усиление сразу же положительно сказалось и на результатах команды — футзальная сборная Казахстана сейчас на равных выступает с такими грандами, как Италия и Испания! Это нормальная синергия, и если есть возможность добавить в команду качество — это нужно сделать.

— Игита — суперзвезда мирового футзала и любимый игрок казахстанских болельщиков.

— Болельщик приходит на красивую игру, болельщик любит победы, и ему не объяснишь, что нужно ждать еще 20−30 лет, чтобы вырастить своего Диего Марадону, который нам покажет супер-игру. Любой болельщик хочет видеть результат прямо сейчас. Посмотрите на футбольную сборную России, которая готовится к домашнему чемпионату мира — и там проходит натурализация! Играют лучшие, сильнейшие, рядом с которыми растут местные игроки. Что касается Игиты, то его вообще сложно назвать натурализованным — настолько искренне он отдал себя Казахстану. Ему аплодируют казахстанцы, скандируют его имя и многие приходят на матчи во многом благодаря Игите. И ему, и Дугласу, и Лео нужно сказать большое спасибо за то, что они выступают за сборную Казахстана.

— В последних официальных матчах Казахстан предстал в немного обновленном составе.

— Да, действительно, у нас были дебютанты. Это молодые ребята, которые неплохо проявили себя в клубах «Жетысу» и «Актобе» на протяжении сезона. Некоторым уже удалось забить первые голы за сборную. На просмотр в сборную приезжали игроки со всех регионов, и лучшие на данный момент попали в заявку и получили колоссальный опыт. Материал есть, нужно его только грамотно подготовить. Конечно, тренерскому штабу хотелось бы, чтобы в Казахстане было еще больше игроков, но планомерное развитие в процессе, что показывают результаты национальной сборной.

— Больным местом казахстанского футзала остается внутренний чемпионат. Почему количество участников не увеличивается и тот же «Тулпар» из-за финансовых проблем прекратил свои выступления в высшей лиге?

— Ассоциация футзала Казахстана согласна с тем, что чемпионат должен развиваться лучше. Совместно с ФФК, мы проводим работу с клубами футбольной премьер-лиги, но некоторые из них резко высказались против создания на своей базе футзальных команд и такая позиция неприемлема. У АФРК нет задачи бездумно нагрузить клубы дополнительными расходами — мы готовы оказать содействие! К тому же, в некоторых регионах уже есть футзальные команды, которым необходимо оказать поддержку. Не создавать с нуля, а дофинансировать футзальный клуб. Удачный пример такого развития — «Актобе»: команда «Инжу» была в Актобе, ее просто дофинансировали и оказали поддержку, благодаря чему в чемпионате Казахстана появился еще один сильный участник. Есть футзальная команда и большие футзальные традиции в Атырау, где тоже готовы участвовать в чемпионате Казахстана по футзалу, но им нужно оказать поддержку. Клубы премьер-лиги просто не хотят напрягаться, выделять дополнительно 20, 50, 100 миллионов тенге для того, чтобы при них была футзальная команда. Для бюджета футбольного клуба это совсем небольшая сумма!

— На данный момент, какие клубы изъявили желание принять участие в предстоящем сезоне?

— Это команды из Кокшетау, Атырау и Экибастуза. Сейчас ведутся переговоры с управлениями спорта данных областей. У руководителей этих регионов и местных функционеров есть интерес и наша цель создать долгосрочные проекты, а не команды «одного сезона». В каждом регионе имеется футзальная команда, но почему-то руководители некоторых футбольных клубов сразу отвергают любые инициативы, связанные с поддержкой футзала. АФРК всегда открыта к диалогу, мы готовы обсуждать различные пути развития. Без поддержки регионов, без поддержки футбольных клубов, никакого развития футзала в Казахстане не будет. Вряд ли мы найдем много таких энтузиастов, как Кайрат Оразбеков или Анатолий Смотрицкий, готовых самостоятельно финансировать и поддерживать клубы. Должна вестись планомерная работа на местах по всей стране. Массовость в футзале есть, команд в Казахстане очень много. Ассоциация футзала также готова оказывать поддержку. Мы стараемся вести совместную работу с тем же Смотрицким, но в самом карагандинском регионе «Тулпар» не поддерживают. Мы искали всевозможные пути для того, чтобы эта самобытная команда существовала, искали спонсоров. Я надеюсь, что руководство Карагандинской области либо местные меценаты обратят свое внимание на «Тулпар» и реанимируют команду, которая должна участвовать в чемпионате Казахстана.

— Какова сумма взноса для участия в чемпионате Казахстана по футзалу?

— Она не меняется на протяжении последних трех-четырех лет и составляет 2,5 миллиона тенге. Это годовой взнос для участия в чемпионате. Также, в зависимости от количества участников и формата чемпионата, определяется сумма для оплаты работы судей. Этот процесс, по рекомендации УЕФА, проходит только через Ассоциацию футзала Казахстана. Былых «конвертных моментов», когда судьи приезжали на туры и там получали деньги, уже нет. У некоторых клубов есть задолженности по взносам, но мы идем им на встречу, так как знаем, что они испытывают определенные финансовые затруднения. У АФРК есть генеральный спонсор, который помогает в развитии, существовании Ассоциации. В нынешних реалиях, никак нельзя сказать, что АФРК содержится клубами.

— «Давно понятно, что Ассоциация футзала Казахстана не знает, как развивать этот вид спорта. Он у нас движется на автопилоте…», — цитата из интервью экс-главного тренера сборной Казахстана, а ныне — куратора футзала Кыргызстана Амиржана Муканова. Можете прокомментировать его высказывание?

— Если бы мы двигались на автопилоте, то не достигли бы тех результатов, которые есть у нас сейчас. То, что чемпионат движется не так, как нам всем бы хотелось — согласен. АФРК в первую очередь заинтересована в том, чтобы у нас был сильный чемпионат, с участием 12 команд. Но давайте посмотрим правде в глаза — те топ-чемпионаты, на которые мы равняемся, формировались на протяжении 20 лет. В Португалии и Испании явными лидерами являются по два-три клуба, в России чемпионат более ровный и, наверное, самый сильный. Когда нынешняя команда АФРК начала заниматься футзалом, в чемпионате Казахстана участвовали три команды и нам приходилось приглашать клуб из Кыргызстана. Не стоит забывать, на какие годы выпала наша работа — период финансовых потрясений, кризиса. Тем не менее, у нас сформирован костяк чемпионата, к которому прибавляются новые команды. В прошедшем сезоне «Актобе», «Жетысу» и «Аят» были равны и до последнего тура не было понятно, кто какое место займет по итогу, сохранялась интрига. По поводу «автопилота» я с господином Мукановым, конечно, не согласен. За годы работы было сделано очень много. Например, когда АФРК начинала свою работу, в Казахстане не проводились соревнования среди U-21, U-19 и U-17 — сейчас эти возраста стабильно играют. А в этом году у нас даже проходил тур среди команд U-12. Я понимаю, что между успехами «Кайрата», сборной Казахстана на международной арене и уровнем чемпионата Казахстана присутствует дисбаланс, который не может не удивлять. Но чтобы такого не было, нужно подтягивать другие команды, поддержку регионов, футбольных клубов, спонсоров. Нужно двигаться вперед и получать развитие на той базе, которая есть.

— Давайте подытожим. Каковы же, все-таки, перспективы развития футзала Казахстана и какие конкретные планы и задачи ставит перед собой Ассоциация футзала Казахстана на ближайшее время?

— У нас есть ряд открытых вопросов с Федерацией футбола Казахстана. Надеюсь, мы их утрясем и придем к общему знаменателю. Также очень важна та инициатива, которая была начата в отношении клубов футбольной премьер-лиги. Надеюсь, решение ФФК не будет отменено, будет найден компромисс. Есть клубы, которые готовы создавать футзальные клубы, так как в большом футболе не видят перспектив для себя. Не стоит убивать эти инициативы. Необходимо формировать новые футзальные команды в регионах для того, чтобы усилить и сделать более зрелищным тот чемпионат, который у нас есть. Это основная задача на текущий момент. Касательно национальной сборной, нам нужно вести совместную работу с ФФК. Есть рейтинг, есть успех и достижения и нельзя опускаться вниз. А удерживать позиции всегда тяжелее, чем достигать. Необходимо грамотно спланировать подготовку, товарищеские матчи и подойти к чемпионату Европы в оптимальной форме, чтобы достойно на нем выступить. Еще одно направление работы — детско-юношеские команды. Мы понимаем, что у основных клубов должны быть свои группы подготовки. Небезосновательна критика, что у нас страдает это направление. Нам нужно готовить молодежь, сделать два-три тура, чтобы подрастающее поколение имело больше практики. В идеале, чтобы с основной командой на матчи ездил и дублирующий состав, но это, опять же, финансовая нагрузка, дополнительные расходы. Также планируем проведение курсов для тренеров. Ни одно направление не должно страдать, а нашим оппонентам хочу сказать, что мы делаем общее дело, и приобретение массовости футзала — этот как раз наша общая задача.

Напомним, что в апреле 2016 года ФФК приняла решение о том, что клубы КПЛ с 2018 года будут обязаны иметь в своей структуре женскую и футзальную команды. А в апреле текущего года президент ФФК Сеильда Байшаков сообщил, что клубы недовольны решением об обязательном наличии в своей структуре женской и футзальной команд.