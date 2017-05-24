Золото впервые разыграют «Дина» и «Динамо»

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«Газпром-Югра» так и не смогла собрать к полуфиналам свой звездный состав. К семерке, выступавшей в Москве, добавился лишь Чишкала. Но и в таком варианте сибиряки оказали полностью укомплектованной «Дине» достойное сопротивление.

Правда, к концу первого тайма третьей встречи москвичи превратили преимущество в убедительный счет 3:0. Однако в середине второго на табло уже горели цифры 4:4, а финальная сирена прозвучала при 5:5.

В овертайме югорчане могли вырвать победу, если бы не превосходная игра голкипера «Дины» Иваняка, а вот точный удар Разоренова вратарь хозяев Купатадзе парировать оказался не в силах.

— В таких встречах на первый план выходит все-таки психология, — подтвердил свой прежний тезис главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе. — Все видели, что у «Газпрома» нет практически половины состава, тем не менее все решалось на последних секундах. Психологически выдержали — молодцы!

А на следующий день газпромовцы, выступавшие вшестером (в предыдущем матче были удалены Сигнев и Котляров, травмирован Катата), едва не вырвали победу. Счет открыли гости, но в середине второго тайма два превосходных удара Чишкалы вывели «Югру» вперед. Зоидзе заменил вратаря пятым полевым игроком, и на последней минуте основного времени Прудникову удалось сравнять счет. На дополнительную десятиминутку югорчан уже не хватило. «Дина» — первый финалист.

— «Газпром», находясь все время в ограниченном составе, проявил героизм, вшестером, всемером ребята вытаскивали игры, — отдал должное сопернику Зоидзе. — Но случайностей не бывает, голы, которые мы забили в дополнительное время, заслужили работой, отношением друг к другу, к делу и клубу.

— С футболистами «Газпром-Югры», думаю, любой тренер мечтает работать, — подвел итог полуфиналов наставник побежденных Кака. — Сколько мы трудимся вместе, первый раз остались без финала. Теперь не получилось — никогда раньше не выходили в шесть человек. Они и вратарь — герои. Мы не выиграли, но была другая победа. Поняли, что есть команда, стали только сильнее.

Третий матч с «Сибиряком» главный тренер обычно приверженного лихой атаке «Динамо» Темур Алекберов решил начать от обороны. Футболистам приходилось терпеть, но такая игра стоила свеч. Свои голы «Динамо» собирало по крохам. При счете 2:0 в его пользу «Сибиряк» заиграл в пять полевых, но успех уход с площадки вратаря принес лишь на последней минуте.

— Самый сложный из трех матчей, которые мы провели с «Сибиряком», — дал оценку победе Алекберов. — С первых минут стало видно, что соперник очень мобилен, агрессивен, нам стоило огромного труда выходить из-под прессинга, создавать моменты, переводить игру на чужую половину поля. Взяли верх через оборону, через очень хорошую игру вратаря, через самопожертвование, когда ложились под мяч, помогали друг другу, старались подстраховать.

— Мы очень хорошо начали этот матч, создали отличные моменты, которые нужно было реализовывать, — отметил наставник «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Но в игре всегда решают мелкие нюансы. При хорошем футболе, при великолепной самоотдаче, при желании результат не в нашу пользу.

Днем позже бело-голубые повели игру в атакующем ключе, а после недолгой раскачки — и в счете. Окончательно переломил встречу гол Вилде, ярко продемонстрировавший, что мастерство футболистов «Динамо» выше, чем у «Сибиряка». Бразилец прошел с мячом всю площадку, обыграв по пути четверку соперников, и пробил неотразимо.

— Мы прекрасно понимали: если будет пятый матч, то в Новосибирске, где очень сложно, — комментировал досрочный выход «Динамо» в финал Алекберов. — Игроки были полны решимости сегодня закончить серию.