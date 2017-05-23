«Динамо» стало соперником «Дины» по финалу плей-офф чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Подмосковное «Динамо» победило новосибирский «Сибиряк» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу и вышло в финал турнира.
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Игра, прошедшая во вторник в подмосковном Щелково, закончилась со счетом 7:3 в пользу «бело-голубых», у которых
Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Динамо». В финале подмосковная команда сыграет со столичной «Диной», а «Сибиряк» поборется за бронзу с югорским «Газпромом-Югрой».
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