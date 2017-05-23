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23 мая 2017, 23:40 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Динамо» стало соперником «Дины» по финалу плей-офф чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Подмосковное «Динамо» победило новосибирский «Сибиряк» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу и вышло в финал турнира.

<em>МОСКВА 23 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Подмосковное Динамо победило новосибирский Сибиряк в четвертом матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата России по <nobr>мини-футболу</nobr> и вышло в финал турнира. Увеличить
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Игра, прошедшая во вторник в подмосковном Щелково, закончилась со счетом 7:3 в пользу «бело-голубых», у которых хет-трик оформил Ари.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Динамо». В финале подмосковная команда сыграет со столичной «Диной», а «Сибиряк» поборется за бронзу с югорским «Газпромом-Югрой».
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Новости Мини-футбола

«Дина» в овертайме одолела «Газпром-Югру» и вышла в финал плей-офф ЧР по мини-футболу

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Московская «Дина» в дополнительное время нанесла поражение югорскому клубу «Газпром-Югра» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и стала первым финалистом.
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