«Динамо» стало соперником «Дины» по финалу плей-офф чемпионата России по мини-футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая во вторник в подмосковном Щелково, закончилась со счетом 7:3 в пользу «бело-голубых», у которых хет-трик оформил Ари.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Динамо». В финале подмосковная команда сыграет со столичной «Диной», а «Сибиряк» поборется за бронзу с югорским «Газпромом-Югрой».