«Дина» в овертайме одолела «Газпром-Югру» и вышла в финал плей-офф ЧР по мини-футболу

Встреча, состоявшаяся во вторник в Югорске, завершилась победой москвичей — 4:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Понкратов (18-я и 57-я минуты), по мячу забили Дмитрий Прудников (50) и Сергей Абрамов (60). У хозяев дубль сделал Иван Чишкала (35, 36).

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Дины», которая в финале сыграет с победителем противостояния между подмосковным «Динамо» и новосибирским «Сибиряком».