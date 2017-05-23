«Дина» в овертайме одолела «Газпром-Югру» и вышла в финал плей-офф ЧР по мини-футболу
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Московская «Дина» в дополнительное время нанесла поражение югорскому клубу «Газпром-Югра» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и стала первым финалистом.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Югорске, завершилась победой москвичей — 4:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Понкратов (18-я и 57-я минуты), по мячу забили Дмитрий Прудников (50) и Сергей Абрамов (60). У хозяев дубль сделал Иван Чишкала (35, 36).
Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Дины», которая в финале сыграет с победителем противостояния между подмосковным «Динамо» и новосибирским «Сибиряком».
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