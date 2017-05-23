Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/29844003/
23 мая 2017, 21:05 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Дина» в овертайме одолела «Газпром-Югру» и вышла в финал плей-офф ЧР по мини-футболу

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Московская «Дина» в дополнительное время нанесла поражение югорскому клубу «Газпром-Югра» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и стала первым финалистом.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Югорске, завершилась победой москвичей — 4:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Понкратов (18-я и 57-я минуты), по мячу забили Дмитрий Прудников (50) и Сергей Абрамов (60). У хозяев дубль сделал Иван Чишкала (35, 36).

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Дины», которая в финале сыграет с победителем противостояния между подмосковным «Динамо» и новосибирским «Сибиряком».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота