Близок Вилде, да не укусишь. «Сибиряк» пропустил всего два, но проиграл
Упорный и напряжённый третий матч полуфинальной серии принёс «Динамо» минимальную победу над «Сибиряком» — 2:1. Вилде опять забил.
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Удачные полуфиналы
1−1 в серии «Газпром-Югра» — «Сибиряк», 1−1 в серии «Динамо» — «Сибиряк»: полуфиналы
Фернандиньо вновь оказался вне заявки на матч, так что трио легионеров «Динамо» осталось тем же, что и в победном гостевом матче
Кто, как не Вилде
Первый гол в матче являлся важнейшим фактором. Он совершенно определённо давал преимущество той команде, которая откроет счёт. Начало встречи обещало быть закрытым, но «Сибиряк», как оказалось, не думал отсиживаться в обороне и
Тот самый первый гол был забит на 11-й минуте. Он же, забегая вперёд, окажется единственным в первом тайме, хотя опасные моменты у ворот обеих команд возникнут не однажды. Результативную атаку начал Вилде: он спокойно отыгрался в центре, потом спрятался на левом фланге, прокрался по нему, получил выверенный пас от Бадретдинова и хладнокровно пробил мимо Балашова — 1:0. Счёт этот, как уже отмечалось выше, до перерыва так и остался неизменным.
Угловой — как пенальти
В самом начале 28-й минуты хозяева забили. Забили с углового, что в матчах текущего
Быстрый ответ был бы «Сибиряку» весьма кстати, хотя и два мяча отставания ничего не значили: буквально тремя часами ранее «Газпром-Югра» по ходу второго тайма уступал «Дине» — 1:4, но смог свести основное время к ничьей и проиграл лишь в дополнительное. Гости продолжали старательно созидать, но
2:1 в матче и серии
Хозяева терпеливо караулили возможности для контратак и делали это успешно: Сучилин и дважды Шакиров упустили очень хорошие шансы для взятия ворот Балашова. За семь минут до окончания второго тайма счёт был всё тем же — 2:0, а вот по фолам было равенство — 3−3. При этом динамовцы упустили ещё пару потенциально голевых моментов, тогда как у новосибирцев в атаке не получалось ничего.
В такой ситуации появление
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